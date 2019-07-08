08/07/2019

صحف مصر والمغرب العربي: زعماء أفريقيا يدشنون منطقة تجارة حرة

تحدثت صحيفة " الأهرام " المصرية عن حرص مصر على العمل المشترك مع دول القارة الإفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة واسترجاع حقوق كل دول القارة للتمتع بالسلام والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة.

وتزامنا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وتسليم مصر رئاسة الدورة الثانية للجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحادات المعنية بالنقل والبنية التحتية عبر القارية والإقليمية والطاقة والسياحة(STC )، أعلن قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر وبناء القدرات عن بدء الاستثمار فى القدرات البشرية لأبناء الدول الإفريقية.

ونظمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، دورات تدريبية متتالية لأبناء القارة السمراء في ضوء تقدير مصر لجذورها الإفريقية وإدراكها حجم التحديات المشتركة التي تواجه القارة..

وقال العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشؤون الإدارية بالشركة القابضة عبد المحسن خلف العضو إن "قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وضع نصب أعينه مشاريع التعاون مع الدول الإفريقية متضمنة إدارة الموارد البشرية"، موضحا أنه نظرا للإمكانيات التدريبية الهائلة والخبرات البشرية المتميزة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، يتم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية وإرسال خبراء مصريين فى صورة منح تدريبية، أو ممولة من جهات دولية أو فى صورة تعاقدات مباشرة لنقل الخبرات الهائلة المتوفرة بقطاع الكهرباء المصرى للكوادر البشرية بالدول العربية أو الإفريقية من أجل تدعيم أواصر العلاقات التاريخية ومن أجل تحقيق تعاون مثمر وتبادل الخبرات بين الدول وخاصة دول القارة الإفريقية بأكملها منذ عام 2004 وحتى الآن للوصول إلى شراكة حقيقية تحقق النفع المشترك والأهداف المرجوة للجميع".

استكمال محاكمة 28 متهما في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"

من جهة اخرى، أشارت صحيفة " الأخبار " المصرية إلى ان محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة ستنظر اليوم الاثنين، في إعادة محاكمة 28 متهما من قيادات "جماعة الإخوان المسلمين" على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

يذكر أن المتهمين في هذه القضية هم 28 متهما من قيادات وأعضاء "الإخوان" وعناصر من حركة "حماس" وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لـ"الإخوان"، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة مليار و250 مليون جنيه

من جهتها، سلطت صحيفة "الجمهورية" المصرية الضوء على طرح البنك المركزياليوم الإثنين، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة مليار و250 مليون جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 1.250 مليار لأجل 7 سنوات، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1 مليار جنيه وأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، ويُموَّل ذلك بطرح البنك المركزي لأذونات وسندات خزانة، وهي أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، ومساعدات الدول العربية ومنحها والقروض الدولية.

السيسي يترأس اليوم قمة تنسيقية بمشاركة زعماء الدول والتكتلات الإفريقية

ولفتت صحيفة " الشروق" المصرية إلى عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، قمة تنسيقية بنيامي عاصمة النيجر بمشاركة زعماء الدول الأفريقية ورؤساء التكتلات الأفريقية ومن بينها: الكوميسا و"مجموعة شرق إفريقيا "إياك، و"إيكواس"، و"السادك"، ومجموعة التنمية "الإيجاد"، بالاضافة إلى مجموعتي "اتحاد المغرب العربى" و"الساحل والصحراء"، لوضع أطر التكامل مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تم إطلاقها فى القمة الافريقية الاستثنائية أمس الأحد.

وستطرح التكتلات الاقتصادية الأفريقية رؤيتها تجاه تنفيذ الاتفاقية التي وقعتها 54 دولة ودخل حيز التنفيذ في الثلاثين من أيار/مايو الماضي.

,أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقd محمد بالإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، ووصفها بأنها "لحظة تاريخية" في تاريخ القارة الأفريقية.

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية رسميا يعد بمثابة خطوة هامة على طريق تحقيق الاهداف الواردة في أجندة الاتحاد الافريقي 2063، مشيرا إلى أن السريان السريع لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية يعد مصدر اعتزاز كبير للقارة الافريقية.

وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة تعد وسيلة فعالة لتعزيز التصنيع والاندماج مع الاهداف والطموحات الواردة فى أجندة 2063.

التفاصيل الكاملة لقبول استقالة مجلس الجبلاية.. وفتح ملف المخالفات بعد أمم أفريقيا

بدورها، تحدثت صحيفة " الوطن" المصرية عن اتفاق عقده وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مع مسؤولى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، على قبول استقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، واستبعاد كل الأسماء الموجودة بالمجلس من تشكيل اللجنة المنتظر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة لإدارة شؤون الجبلاية، إلى حين الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، يدير الكرة المصرية لمدة 4 سنوات كاملة.

ويأتي موقف وزارة الشباب والرياضة باستبعاد المجلس الحالي من تشكيل اللجنة التى ستدير اتحاد الكرة لمدة 3 شهور، من أجل شفاء غليل الجماهير المصرية، والاستعانة بوجوه جديدة لتسيير الجبلاية وذلك بمزيج من عناصر الشباب والخبرة، حيث تم طرح اسم عمرو مصطفى فهمى ضمن اللجنة المنتظر تشكيلها، فى ظل المطالب التى نادت بعدم تكليف ثروت سويلم المدير التنفيذى بإدارة الاتحاد، خوفاً من تحويل الجبلاية إلى "دائرة انتخابية"، لبلده ومسقط رأسه الشرقية، كما أنه من رجال المجلس السابق ويحظى بالقرب من هانى أبوريدة.

البرهان: جهات سياسية تتربص بثورة السودان

صحيفة "التحرير" المصرية إشارت الى ان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة".

وأضاف البرهان أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة"، مضيفا أنه "لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي". وتابع، هناك عملية تشاور مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير بشان الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي".

وذكر أنه يجري حاليا "التخطيط لهذه المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد"، ملمحا إلى أن "العسكر قد يبتعدون عن الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى".

وتوصل المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي، على أن تكون رئاسته دورية.

تونس: بعد إمضاء أمر دعوة الناخبين..موجة منتظرة من إعلانات الترشح للرئاسية

من جانبها، لفتت صحيفة "الشروق" التونسية إلى توقيع رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين وتبدد الشكوك حول إمكانية تأجيل الانتخابات، ومن المتوقع ان تشهد الفترة القادمة موجة كبرى من اعلانات الترشح للانتخابات الرئاسية قبل الموعد الرسمي لفتح باب الترشحات.

ويتوقع المتابعون ان يكون عدد الترشحات ارفع من العدد الذي شهدته انتخابات 2014 والذي كان في حدود 27 مترشحا. وعلمت «الشروق» ان العديد ممن ينوون الترشح شرعوا منذ مدة في اعداد العدة للترشح من خلال جمع التزكيات الشعبية ( 10 آلاف امضاء) او التواصل مع بعض نواب البرلمان للحصول على تزكياتهم ( 10 تزكيات) وايضا توفير مبلغ الضمان المالي المطلوب الى جانب تسوية الوضعيات القانونية وغيرها حتى لا يكونوا تحت طائلة اي مانع من الموانع التي ينص عليها القانون الانتخابي.

واختار آخرون التريث قبل اعلان نية الترشح في انتظار مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي مازال الى اليوم تحت انظار هيئة مراقبة دستورية القوانين والذي قد يحرمهم من الترشح بفعل الشروط الجديدة التي تضمنها..

ورغم محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية إلا ان عديد السياسيين والناشطين مازال يستهويهم قصر قرطاج بالنظر الى القيمة المعنوية الكبرى والمكانة الاعتبارية التي يحظى بها رئيس الجمهورية حتى وان تعلق الامر بنظام برلماني..

وكانت بعض الشخصيات قد عبرت صراحة في المدة الماضية عن نيتها الترشح للرئاسية، فيما اعلنت بعض الاحزاب عن اسماء مرشحيها لهذا الاستحقاق. ومن المنتظر ان يعلن آخرون في قادم الايام عن نية الترشح في انتظار الموعد الرسمي لتقديم الترشحات في اوت القادم.

اعتقال روسيين في العاصمة الليبية.. ما علاقة سيف القذافي؟

من جانبها، تحدثت صحيفة " الجمهورية " التونسية عن توارد أنباء عن قيام السلطات الليبية في العاصمة طرابلس بالقبض على روسيين حاولا ترتيب لقاء مع سيف نجل الرئيس السابق معمر القذافي، وسط تكهنات بأن الأمر له علاقة بالترتيب للانتخابات المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أنها تحصلت على وثيقة من الإدعاء العام في ليبيا جاء فيها أنه: "تم اعتقال روسيين اثنين وأنه تم ضبط أجهزة حواسب آلية نقالة وشرائح ذاكرة".

وأضافت أن "لأشياء المضبوطة أثبتت أن الروسيين يعملان مع مجموعة تخصصت فى التأثير على الانتخابات المقرر عقدها في الدول الأفريقية النفطية ومن بينها ليبيا، فيما تمكن روسي ثالث من مغادرة ليبيا قبل مداهمة قوات الأمن لمقر سكنهم"، وفق الوكالة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها "على دراية بتقارير تفيد باعتقال روسيين في طرابلس تورطا في محاولة ترتيب لقاء مع سيف القذافي وأنها تسعى للتحقق من هذا، لكنها أكدت أنها لم تتلقّ إخطارا رسميا من الجانب الليبي في هذا الشأن".

في حين، أكد رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية ألكسندر مالكيفيتش أن الموقوفين في طرابلس هما موظفين في المؤسسة وأنهما احتجزا من قبل السلطات الليبية، وأن أحد الموقوفين هو عالم الاجتماع الشهير، مكسيم شوغالي».

وأضاف: "مؤسستنا تعمل على إجراء دراسات استقصائية اجتماعية، إلى جانب دراسات إنسانية وثقافية وسياسية في البلاد"، حسب كلامه.

الجزائر: "استجواب إجمالي" للسعيد وتوفيق وطرطاق وحنون الأسبوع المقبل

بدورها، صحيفة " الشروق " الجزائرية أشارت الى طعن كل من السعيد بوتفليقة، الفريق محمد مدين توفيق مدير جهاز الاستخبارات الأسبق، وكذلك منسق مصالح الاستعلامات السابق الجنرال بشير طرطاق، والأمنية العامة لحزب العمال لويزة حنون، في قرار رفض الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق العسكري، لدى غرفة الاتهام للمحكمة العسكرية الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر "الشروق"، أنه بعد انتهاء مهلة إيداع طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة دفاع كل من الثلاثي السعيد، توفيق، طرطاق، وحنون، الأحد 22 جوان الماضي، وبعد دراسة ملفات المعنيين المرفوقة بضمانات بالامتثال عند ذات الجهة القضائية كلما استلزم الأمر، أبلغ قاضي التحقيق العسكري، مساء نفس اليوم الموقوفين المعنيين بقراره المتمثل في الرفض عن الإفراج، بسبب التهم الخطيرة المتابعين فيها، مما يستلزم الإبقاء عليهم في الحبس المؤقت.

واستأنف الموقوفون في قرار قاضي التحقيق لدى غرفة الاتهام لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، والتي سبق أن رفضت طلب هيئة الدفاع المتعلق باستئناف الأمر بالحبس، في أيار/مايو الماضي، بسبب التهم الثقلية المتابع فيها المتهمون الأربعة الذين تم توقيفهم على التوالي يومي 4 و9 أيار/مايو الماضي.

نقابة نات كوم: تسوية وضعية ألف عامل و15 % زيادات في الأجور بأثر رجعي

صحيفة "النهار" الجزائرية، أشارت إلى ترسيم إدارة مؤسسة نات كوم 4 آلاف عامل وتسوية وضعية أكثر من ألف عامل، خلال مفاوضاتها مع نقابة المؤسسة.

وجاء هذا في رد النقابة على بعض المشككين في مفاوضاتها مع إدارة المؤسسة، والتشكيك في تركيزها على خدمة العمال. وأوضحت نقابة المؤسسة أنها استطاعت من خلال المفاوضات مع الإدارة، تمكين 1300 عامل من أجرة الشهر الناقص،كما تمكنت من افتكاك زيادات بـ15من المائة في أجور العمال بأثر رجعي لمدة 24 شهرا، بعد مفاوضاتها مع والي العاصمة.

كما تم الإتفاق خلال ذات المفاوضات على منحة بقيمة مرتبات 18 شهرا، عند الخروج للتقاعد، وكذا منحة العدوى.حيث تم تسوية الملف وإرساله لمصالح الولاية للنظر في المبالغ المخصصة، لها لعمال المؤسسة، وفور انتهاء اللجنة الولائية من عملها سيتم صب منحة العدوى بأثر رجعي منذ جوان 2019، تضيف نقابة المؤسسة، كما تم الإتفاق على إعادة تكييف عقود العمل المحددة المدة إلى عقود عمل غير محددة المدة.

جمال ولد عباس في السجن

صحيفة "الخبر" الجزائرية لفتت إلى أمر قاضي التحقيق لدى محكمة العليا إيداع الوزير الأسبق جمال ولد عباس الحبس المؤقت بسجن الحراش.

ومثل ولد عباس اليوم أمام المحكمة العليا، بعد أن وجهت له تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام ضفقات مخالفة للتشريع المعمول به ، استغلال الوظيفة، والتزوير في المحررات، وهي تهم مرتبطة بأيام اشرافه على وزارة التضامن والأسرة.

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