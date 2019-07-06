العالم

للمرة الرابعة .. عرض إيراني للنفط في الحلبة الدولية لسوق بورصة الطاقة

06/07/2019

للمرة الرابعة .. عرض إيراني للنفط في الحلبة الدولية لسوق بورصة الطاقة

تماشياً مع سياسات الاقتصاد المقاوم، وعلى مبدأ تنويع طرق بيع النفط واستخدام قدرات القطاع غير الحكومي لتصدير النفط الخام، أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط عن عرض مليوني برميل من الخام الثقيل في الحلبة الدولية لسوق بورصة الطاقة والأسهم المالية ابتداءً من يوم الثلاثاء 9 تموز/يوليو الجاري، وبسعر أولي قدره 57 دولاراً و 66 سنتاً للبرميل.

ويعدّ هذا العرض الرابع للنفط الخام الثقيل في الحلبة الدولية، إذ بدأ في 30 نيسان/أبريل 2019 وتم تداول 70 الف برميل في العرض الأول من الخام الثقيل الايراني.

وتعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بـ 3.45 ملايين برميل يومياً، بمتوسط صادرات 2.1 مليون برميل يومياً.
 

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