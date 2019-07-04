العالم

سيناتور أميركي: للتحقيق بشأن وصول أسلحة أميركية لقوات حفتر

04/07/2019

سيناتور أميركي: للتحقيق بشأن وصول أسلحة أميركية لقوات حفتر

طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور روبرت منينديز في رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإجراء تحقيق في العثور على أسلحة أميركية في ليبيا، وطالب بتوضيحات بخصوص اتفاقيات الأسلحة مع الإمارات بحلول 15 تموز/يوليو الجاري.

وفي رسالته إلى وزير الخارجية، قال منينديز "أنتم لا شك تعلمون أنه إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فربما يتعين عليكم قانونا إلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات". 

كما حذر منينديز من أن مبيعات الأسلحة ستشكل "انتهاكا خطيرا" للقانون الأميركي، و"بشكل شبه مؤكد" انتهاكا للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على بيع الأسلحة لليبيا.

وأكد منينديز في رسالته أن نقل الأسلحة المزعوم إلى ليبيا "يثير القلق بشكل خاص" لأنه يأتي بعد التفاف إدارة الرئيس دونالد ترامب على "الكونغرس" والمصادقة على صفقة بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بقيمة 8.1 مليارات دولار.

وتأتي هذه الدعوة بعد ورود تقارير تفيد بأن الإمارات سلمت صواريخ أميركية الصنع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

وكانت قوات حكومة الوفاق الليبية أعلنت عقب سيطرتها على مدينة غريان (جنوب غرب العاصمة) التي اتخذتها قوات حفتر مركزا للعمليات في هجومها على طرابلس، أنها عثرت على أسلحة أميركية وصينية الصنع -بينها صواريخ "جافلين" الأميركية المتطورة- في أحد معسكرات المدينة.
 

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