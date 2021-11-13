الخليج

رئيس وزراء قطر الأسبق يتهم العدو الصهيوني ودولة عربية بأحداث بالسودان

13/11/2021

رئيس وزراء قطر الأسبق يتهم العدو الصهيوني ودولة عربية بأحداث بالسودان

اتهم رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني "إسرائيل" ودولة عربية لم يسمها بالتخطيط للأحداث التي يشهدها السودان.

جاء ذلك في تغريدات لابن جاسم - الذي شغل منصب رئيس الوزراء في قطر في الفترة بين 3 نيسان/أبريل 2007 إلى 26 حزيران/يونيو 2013 - عبر حسابه على موقع "تويتر". 

واعتبر ابن جاسم أن "ما جرى ويجري في السودان ما هو إلا من النتائج الأولى للتخطيط والتنسيق والتعاون بين "إسرائيل" ودولة عربية للأسف".

ولم يكشف المسؤول القطري السابق هوية هذه الدولة العربية، لكنه قال إنها "كانت تروج في المحافل الغربية بأنها غيّرت سياستها وبدأت تهتم الآن فقط بالاقتصاد والتنمية".

وشدد ابن جاسم على أن هدفه ليس نقل الأخبار بل التأكيد على الحاجة "لأن نحترم وندعم إرادة الشعوب وألا نتدخل لفرض سياستنا، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، أو قناعاتنا على الغير".

السودانقطر

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