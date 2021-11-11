11/11/2021

حزب الله يحيي يوم الشهيد في بلدة النبي شيت

أحيا حزب الله يوم الشهيد في بلدة النبي شيت بإحتفال نظمه عند مرقد سيد شهداء المقاومة الاسلامية وجنة الشهداء.

وخلال مراسم الاحتفال وضع مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر والمعاون التنفيذي للأمين العام محمد ياغي والنائبين ابراهيم الموسوي وايهاب حمادة ومؤسستي الشهيد والجرحى، والهيئة الصحية الاسلامية والهئيات النسائية وعوائل الشهداء، وجمعية التعليم الديني الاسلامي، واتحادات البلديات أكاليل الورد على ضريح الشهيد السيد عباس الموسوي وزوجته وابنهما حسين وعلى أضرحة الشهداء الابرار، وقرأت الفاتحة عن أرواحهم الطاهرة.

كما تخلل المراسم اداء ثلة من المجاهدين لقسم الولاء والبيعة، وكلمة للحاج محمد ياغي وقال فيها: "بكل صدق وكل اخلاص سنكمل درب الشهداء ولن نحيد ابدًا عن وصاياهم التي هي التزام".

واضاف: "نعاهدكم سنبقى نحيي ذكراكم في كل يوم وكل لحظة نذكر فيها امامنا الحسين وسنستمر في المسيرة الى أن تتحقق الأهداف الكبرى".

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