لبنان

حزب الله يحيي يوم الشهيد في بلدة النبي شيت 

11/11/2021

حزب الله يحيي يوم الشهيد في بلدة النبي شيت 

أحيا حزب الله يوم الشهيد في بلدة النبي شيت بإحتفال نظمه عند مرقد سيد شهداء المقاومة الاسلامية وجنة الشهداء.

وخلال مراسم الاحتفال وضع مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر والمعاون التنفيذي للأمين العام محمد ياغي والنائبين ابراهيم الموسوي وايهاب حمادة ومؤسستي الشهيد والجرحى، والهيئة الصحية الاسلامية والهئيات النسائية وعوائل الشهداء، وجمعية التعليم الديني الاسلامي، واتحادات البلديات أكاليل الورد على ضريح الشهيد السيد عباس الموسوي وزوجته وابنهما حسين وعلى أضرحة الشهداء الابرار، وقرأت الفاتحة عن أرواحهم الطاهرة.

كما تخلل المراسم اداء ثلة من المجاهدين لقسم الولاء والبيعة، وكلمة للحاج محمد ياغي وقال فيها: "بكل صدق وكل اخلاص سنكمل درب الشهداء ولن نحيد ابدًا عن وصاياهم التي هي التزام". 

واضاف: "نعاهدكم سنبقى نحيي ذكراكم في كل يوم وكل لحظة نذكر فيها امامنا الحسين وسنستمر في المسيرة الى أن تتحقق الأهداف الكبرى". 

حزب الله يحيي يوم الشهيد في بلدة النبي شيت 

حزب الله يحيي يوم الشهيد في بلدة النبي شيت 

حزب الله يحيي يوم الشهيد في بلدة النبي شيت 

حزب الله يحيي يوم الشهيد في بلدة النبي شيت 

حزب الله يحيي يوم الشهيد في بلدة النبي شيت 

حزب الله يحيي يوم الشهيد في بلدة النبي شيت 

حزب الله يحيي يوم الشهيد في بلدة النبي شيت 

حزب اللهيوم الشهيدالنبي شيت

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النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: موقف حزب الله من ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية المقررة واضح ومعلن ‏وثابت لا يخالطه اي شك
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: اي كلام تشكيكي واتهامي على هذا الصعيد دافعه الكذب والافتراء ‏والتضليل وهدفه التجييش والتحريض وشد العصب الانتخابي
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: حزب الله الذي بنى استراتيجياته على ثوابت وقواسم وطنية كبرى يرى في الانتخابات النيابية فرصة ‏للشعب اللبناني ومحطة للناخبين لتجديد الحياة السياسية من خلال اختيار ممثليهم
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: الذين لم تكن لديهم يوما حسابات ‏وثوابت وطنية حقيقية ينتظرون موسم الانتخابات عسى يستطيعون الانقلاب على كل المعادلات ‏
النائب إبراهيم الموسوي رداً على جعجع: نحن لا نملك لهؤلاء الا الشفقة والدعاء ان يهتدوا قليلا عسى يوفروا على لبنان المزيد من الانهيار ‏والخراب الذي جلبته للبلد سياساتهم ورهاناتهم الخاسرة