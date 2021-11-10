10/11/2021

العميد قاآني يزور العراق: دعوة لجميع الأطراف للتعاون والهدوء

ذكرت وكالة مهر الإيرانية أنَّ قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد اسماعيل قاآني اجتمع برئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي وقيادات سياسية في بغداد.

وبحسب الوكالة، دعا العميد قاآني خلال اجتماعاته بالأطراف العراقية الجميع للهدوء والتعاون.

وكان العميد قاآني قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض القيادات السياسية وقادة فصائل المقاومة وبحث معهم موضوع الأمن والهدوء في العراق.

وجاءت زيارة قائد فيلق القدس إلى العراق بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي عندما استهدفت طائرات مسيرة مفخخة منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وذلك حرصًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعم الأمن والاستقرار في العراق.

يُذكر أنَّ العميد قاآني سيتوجه أيضًا إلى منطقه كردستان العراق للاجتماع بالقادة الأكراد.



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