الخليج

من هم المشمولون بالعفو في الكويت؟

09/11/2021

من هم المشمولون بالعفو في الكويت؟

نشرت صحيفة "الراي" الكويتية أسماء المشمولين بالعفو الذي أصدره أمير الكويت نواف الأحمد الصباح الذي قد يمهّد لتوافق حكومي - نيابي بالدولة الخليجية.

وبلغ عدد المشمولين بالعفو الأميري 36 شخصًا جاؤوا في ثلاث قوائم، الأولى ضمّت 11 اسمًا جرى إعفاؤهم من العقوبة، بحسب الصحيفة.

وضمت اللائحة الثانية  7 أسماء جرى إعفاؤهم من قضاء ما تبقى من مدة عقوبتهم، في حين شملت الثالثة 18 اسمًا خُفّضت عقوباتهم إلى النصف.

ومن أبرز المعفو عنهم النائب الكويتي السابق مسلم البراك، الذي حكم عليه في العام 2017 بالسجن 7 سنوات، في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، والذي يعيش في منفاه الاختياري بمدينة إسطنبول التركية، إضافةً إلى مدانين في ما يعرف بـ"قضية العبدلي".

وكان أمير الكويت قد أصدر مرسومين قضيا بالعفو عن مواطنين مدانين في قضايا متنوعة، بعد يوم من تبني الحكومة الكويتية مسودة خاصة بمراسم العفو وإحالتها إلى أمير البلاد.

وقبل ذلك، أصدر نواب كويتيون بيانًا التمسوا فيه من أمير البلاد العفو عن الكويتيين المدانين في قضايا سياسية، إيذانًا بتنفيذ أولى خطوات المصالحة الوطنية وفي إطار نتائج الحوار الوطني الذي جمع مؤخرًا ممثلين عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.
 

الكويت

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