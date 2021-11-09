09/11/2021

وزير الحرب الصهيوني خائف على حياته

زعم وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس أن نشطاء من اليسار يهددون حياته لدرجة أنه تم تعريفه سابقًا على أنه شخصية "مهددة" وبحاجة إلى مزيد من الأمن، حسب تعبيره.

وخلال ما يسمّى "مؤتمر الديمقراطية" التابع لصحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، قال غانتس إن "الأعشاب الضارة موجودة في كل أركان "إسرائيل""، على حدّ وصفه، وقال إنه تلقى تهديدات بخسارة حياته عندما طرح فكرة تشكيل حكومة ودعمها من قبل القائمة العربية المشتركة بعد الانتخابات الثانية، ولكن أيضًا بعد تشكيل الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، وتابع: "مع تشكيل الحكومة لم يتمكن أعضاء الكنيست من الدخول الى المؤسسات المختلفة وأنا تلقيتُ تهديدات من الجانب الثاني وتم وصفي بأني مهدد".

وأضاف غانتس: "أقول بألم: أنا استبدل هاتفي كل شهرين نتيجة هجمات من اليسار وليس من اليمين".



بني غانتس

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