العالم

مدارس ألمانيا تمتلئ بإصابات

09/11/2021

مدارس ألمانيا تمتلئ بإصابات "كورونا"

سجلت ألمانيا أمس الاثنين رقمًا قياسيًا في ارتفاع الاصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 201.1 حالة لكل 100.000 شخص، بعد أن أبلغت السلطات الصحية معهد روبرت كوخ عن 15.512 إصابة جديدة. وتعد هذه الأرقام أعلى معدل يومي يسجله "المعهد" على الإطلاق. فيما كان المعدل القياسي السابق 197.6 اصابة في 22 كانون الاول 2020. 

وعلى الرغم من توافر اللقاحات على نطاق واسع، إلا أن الحالات آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد. وكان المعدل يوم الأحد الماضي 191.5 حالة، بينما قبل أسبوع كان المعدل 154.8 حالة. اما المناطق الأكثر تضررًا فهي ولايات ساكسونيا وتورنغن الشرقية، تليها بافاريا.

وفي هذا السياق، قال الرئيس العلمي للجمعية الألمانية متعددة التخصصات للعناية المركزة وطب الطوارئ (DIVI) كريستيان كاراجانيديس  لصحيفة "Augsburger Allgemeine" الألمانية إن عدد مرضى COVID-19 في العناية المركزة يمكن أن يتضاعف. وحذر من أنه "مع حدوث 300 حالة نتوقع حوالي 4500 مريض بفيروس كوفيد على الصعيد الوطني يوميًا، مع اختلافات إقليمية واسع".

الاصابات المرتفعة، دفعت القطاع التربوي الى دق ناقوس الخطر، إذ أعربت نقابة المعلمين الألمان عن انزعاجها من ارتفاع عدد الحالات في المدارس الابتدائية والثانوية". وفي هذا السياق، كشف رئيس النقابة هانز بيتر ميدينجر عن أن "هناك معدلات مخيفة من الإصابة بين الأطفال والشباب".  وأشار الى أن "هناك خطرًا كبيرًا في أن نفقد السيطرة على الوباء في المدارس"،  ودعا إلى "إعادة تقديم أقنعة الوجه للطلاب، واختبار المعلمين يوميًا إذا بقيت أعداد الحالات مرتفعة".

المانيافيروس كورونا

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