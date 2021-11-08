فلسطين

اضراب الأسرى الإداريين يشعل الاراضي الفلسطينية

08/11/2021

اضراب الأسرى الإداريين يشعل الاراضي الفلسطينية

 

فلسطين المحتلةجيش الاحتلال الاسرائيليالأسرى والمعتقلون

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29/11/2021

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رئيس كيان الاحتلال يقتحم المسجد الإبراهيمي وجيش العدو يقمع المحتجين

28/11/2021

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الجهاد الإسلامي: اقتحام رئيس الكيان للمسجد الإبراهيمي عمل عدائي يجب التصدي له

28/11/2021

الجهاد الإسلامي: اقتحام رئيس الكيان للمسجد الإبراهيمي عمل عدائي يجب التصدي له
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