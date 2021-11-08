08/11/2021

الحكومة الكويتية تقدّم استقالتها لأمير البلاد

ذكرت صحيفتا "القبس" و"الرأي" الكويتيتان أنّ الحكومة قدّمت استقالتها لأمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكانت الحكومة منخرطة في مواجهة مع مشرعي المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء صباح الخالد الصباح في مجلس النواب المنتخب.

وكان قد وافق مجلس الوزراء الكويتي على مراسيم العفو الأميري عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد تمهيدًا لإصدار العفو الخاص.

وكشفت مصادر لصحيفة "القبس" أنّ مقيمين في تركيا ومحكومين في قضايا الرأي والسياسة، ومن بينهم المتهمون في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011، سيكونون من بين المشمولين بالعفو.

وأكد المجلس أن "هذه الخطوة سوف تهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز".



الكويت

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