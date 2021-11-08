الخليج

مكرمة كويتية للفلسطينيين

08/11/2021

مكرمة كويتية للفلسطينيين

أعفت الكويت الفلسطينيين من رسوم تجديد إقامة من تخطوا الـ60 عاما من حملة المؤهلات دون الجامعية.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب توجه بالشكر إلى القيادة السياسية الكويتية على هذا الاستثناء الذي تم منحه للوافدين الفلسطينيين، وأكد أن هذه المكرمة الكويتية ليست جديدة على كويت الإنسانية.

وصرح "طهبوب" بأن القرار يأتي امتدادا لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيدا مستمرا لمواقفها من أن القضية الفلسطينية هي من أولى أولوياتها وأن فلسطين ستبقى البوصلة وأن الكويت بقيادتها وشعبها ستبقى كتفا إلى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته نحو نيل الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي وقت سابق السبت، قالت الصحيفة إن "التأمين على الوافدين ممن بلغوا 60 عاما من غير حاملي الشهادات الجامعية سيكون بحدود 500 دينار (نحو 1655 دولارا) تقريبا".

وتحصل وزارة الصحة الكويتية حاليا على 50 دينارا (165 دولارا) سنويا كتأمين صحي من جميع الوافدين.

فلسطين المحتلةالكويت

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