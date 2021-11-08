08/11/2021

السيد رئيسي: العدو يعمد الى بثّ اليأس في نفوس الإيرانيين

قال رئيس الجمهورية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي "إن الأعداء الغاضبين من الظروف المفعمة بالأمل السائدة في البلاد يعمدون الى الترويج للشعور باليأس والإحباط بين المواطنين".

وفي تصريحات له في اجتماع مجلس الوزراء، دعا السيد رئيسي الجميع للتحلي بالوعي والحكمة في مواجهة هذه الظاهرة.

وطالب السيد رئيسي الوزراء وأعضاء حكومته بأن يكونوا على قدر المسؤولية والجدارة في الرد على الشبهات والافتراءات التي توجه اليهم، وتفويت الفرص على الساعين وراء استغلالها ضد مصالح البلاد.

وأكد أن الهدف من طرح هكذا شبهات وتكرارها يكمن في استراتيجية الأعداء القائمة على بث الشعور باليأس والاحباط بين أبناء الشعب الإيراني.

الجمهورية الاسلامية في إيرانابراهيم رئيسي

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