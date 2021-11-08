العالم

السيد رئيسي: العدو يعمد الى بثّ اليأس في نفوس الإيرانيين

08/11/2021

السيد رئيسي: العدو يعمد الى بثّ اليأس في نفوس الإيرانيين

قال رئيس الجمهورية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي "إن الأعداء الغاضبين من الظروف المفعمة بالأمل السائدة في البلاد يعمدون الى الترويج للشعور باليأس والإحباط بين المواطنين".

وفي تصريحات له في اجتماع مجلس الوزراء، دعا السيد رئيسي الجميع للتحلي بالوعي والحكمة في مواجهة هذه الظاهرة.

وطالب السيد رئيسي الوزراء وأعضاء حكومته بأن يكونوا على قدر المسؤولية والجدارة في الرد على الشبهات والافتراءات التي توجه اليهم، وتفويت الفرص على الساعين وراء استغلالها ضد مصالح البلاد.

وأكد أن الهدف من طرح هكذا شبهات وتكرارها يكمن في استراتيجية الأعداء القائمة على بث الشعور باليأس والاحباط بين أبناء الشعب الإيراني.

الجمهورية الاسلامية في إيرانابراهيم رئيسي

إقرأ المزيد في: العالم

سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;

30/11/2021

سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;

30/11/2021

معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي

30/11/2021

طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني

30/11/2021

حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم

29/11/2021

السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة

29/11/2021

الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
التغطية الإخبارية
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى

مقالات مرتبطة
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
اختتام الجولة الأولى لمفاوضات فيينا..باقري: يجب إلغاء الحظر الأمريكي اللّاإنساني &nbsp;
اختتام الجولة الأولى لمفاوضات فيينا..باقري: يجب إلغاء الحظر الأمريكي اللّاإنساني  
الإمام الخامنئي يعين الشيخ محمد حسين بور رئيسًا جديدًا لمنظمة الإعلان الإسلامي
الإمام الخامنئي يعين الشيخ محمد حسين بور رئيسًا جديدًا لمنظمة الإعلان الإسلامي
السيد رئيسي: مستعدون لرفع مستوى التعاون الشامل مع أوزبكستان
السيد رئيسي: مستعدون لرفع مستوى التعاون الشامل مع أوزبكستان
السيد رئیسي: تطوير صناعة الفضاء تردع الأعداء من التعرّض لإیران
السيد رئیسي: تطوير صناعة الفضاء تردع الأعداء من التعرّض لإیران
&nbsp;الرّئيس الإيراني: العقوبات لن توقف عجلة التّقدم
 الرّئيس الإيراني: العقوبات لن توقف عجلة التّقدم
السيد رئيسي يؤكد لبوتين على ضرورة الغاء كامل الحظر عن الشعب الايراني
السيد رئيسي يؤكد لبوتين على ضرورة الغاء كامل الحظر عن الشعب الايراني