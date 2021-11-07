العالم

طهران تدين استهداف الكاظمي: موقفنا ثابت بدعم أمن واستقرار العراق

07/11/2021

طهران تدين استهداف الكاظمي: موقفنا ثابت بدعم أمن واستقرار العراق

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدة موقف إيران الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان "ندين استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونؤكد موقفنا الثابت بدعم الأمن والاستقرار في العراق"، داعيا الجميع إلى التحلي باليقظة لمواجهة المؤامرات الرامية لاستهداف أمن العراق وتنميته.

وأضاف خطيب زاده أن عملية الاغتيال تصب في مصلحة المعتدين على استقرار العراق وأمنه واستقلاله لتحقيق مطامعهم الإقليمية، قائلًا "إن مثل هذه الأحداث تصب في صالح من انتهك سيادة العراق واستقلاله على مدى 18 عامًا وأيضًا في صالح من سعى لتأسيس الجماعات الإرهابية وزرع الفتنة لتحقيق أهدافه الإقليمية المشؤومة.

وعبّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن ارتياحه لعدم إصابة رئيس الوزراء العراقي بأذى في الهجوم الذي استهدف مقر إقامته في بغداد، معربًا عن أمله في أن يساهم العراق بشعبه وحكومته وتياراته السياسية في تنمية البلاد وازدهاره بالوحدة والتضامن.

العراقالجمهورية الاسلامية في إيرانمصطفى الكاظميسعيد خطيب زاده

إقرأ المزيد في: العالم

سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;

30/11/2021

سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;

30/11/2021

معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي

30/11/2021

طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني

30/11/2021

حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم

29/11/2021

السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة

29/11/2021

الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
التغطية الإخبارية
الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي جديد لتسجل 13.45 مقابل الدولار
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى

مقالات مرتبطة
الخزعلي: العراق في حالة انسداد سياسي والإنتخابات هي السبب
الخزعلي: العراق في حالة انسداد سياسي والإنتخابات هي السبب
العراق: إحباط عملية إرهابية واعتقال 5 من &quot;داعش&quot; في الأنبار
العراق: إحباط عملية إرهابية واعتقال 5 من "داعش" في الأنبار
الدور السام لبلاسخارت في العراق.. وخلط الأوراق
الدور السام لبلاسخارت في العراق.. وخلط الأوراق
العراق.. حينما تغلق المرجعية ابواب التطبيع مع &quot;تل ابيب&quot;
العراق.. حينما تغلق المرجعية ابواب التطبيع مع "تل ابيب"
 كيف يُبرّر الجيشان الأمريكي والصهيوني قتل المدنيين والأبرياء؟
 كيف يُبرّر الجيشان الأمريكي والصهيوني قتل المدنيين والأبرياء؟
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
اختتام الجولة الأولى لمفاوضات فيينا..باقري: يجب إلغاء الحظر الأمريكي اللّاإنساني &nbsp;
اختتام الجولة الأولى لمفاوضات فيينا..باقري: يجب إلغاء الحظر الأمريكي اللّاإنساني  
الإمام الخامنئي يعين الشيخ محمد حسين بور رئيسًا جديدًا لمنظمة الإعلان الإسلامي
الإمام الخامنئي يعين الشيخ محمد حسين بور رئيسًا جديدًا لمنظمة الإعلان الإسلامي
العميد قاآني يزور العراق: دعوة لجميع الأطراف للتعاون والهدوء
العميد قاآني يزور العراق: دعوة لجميع الأطراف للتعاون والهدوء
حزب الله يُدين الهجوم الغادر الذي استهدف الكاظمي ويدعو لمنع الفتنة والحفاظ على أمن العراق
حزب الله يُدين الهجوم الغادر الذي استهدف الكاظمي ويدعو لمنع الفتنة والحفاظ على أمن العراق
الكاظمي ينجو بعد استهداف مقر إقامته بطائرة مسيّرة
الكاظمي ينجو بعد استهداف مقر إقامته بطائرة مسيّرة
العراق: شهداء وجرحى بهجوم لـ"داعش" في المقدادية
العراق: شهداء وجرحى بهجوم لـ"داعش" في المقدادية
ميقاتي التقى نظيره العراقي: اتفاقاتٌ من النفط إلى كل ملفات التعاون
ميقاتي التقى نظيره العراقي: اتفاقاتٌ من النفط إلى كل ملفات التعاون
خطيب زاده: نافذة الاتّفاق النّووي لن تبقى مفتوحة للأبد ما لم يضمن استفادة إيران منه
خطيب زاده: نافذة الاتّفاق النّووي لن تبقى مفتوحة للأبد ما لم يضمن استفادة إيران منه
طهران: لا تواصل مباشرًا مع واشنطن.. ونجاح الحوار مع السعودية مرهون بجدية الرياض
طهران: لا تواصل مباشرًا مع واشنطن.. ونجاح الحوار مع السعودية مرهون بجدية الرياض
طهران تستضيف اجتماعا للدول المجاورة لأفغانستان
طهران تستضيف اجتماعا للدول المجاورة لأفغانستان
طهران تؤكد: ليس أمام واشنطن إلّا التخلي عن عادة فرض الحظر
طهران تؤكد: ليس أمام واشنطن إلّا التخلي عن عادة فرض الحظر