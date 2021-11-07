07/11/2021

طهران تدين استهداف الكاظمي: موقفنا ثابت بدعم أمن واستقرار العراق

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدة موقف إيران الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان "ندين استهداف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونؤكد موقفنا الثابت بدعم الأمن والاستقرار في العراق"، داعيا الجميع إلى التحلي باليقظة لمواجهة المؤامرات الرامية لاستهداف أمن العراق وتنميته.

وأضاف خطيب زاده أن عملية الاغتيال تصب في مصلحة المعتدين على استقرار العراق وأمنه واستقلاله لتحقيق مطامعهم الإقليمية، قائلًا "إن مثل هذه الأحداث تصب في صالح من انتهك سيادة العراق واستقلاله على مدى 18 عامًا وأيضًا في صالح من سعى لتأسيس الجماعات الإرهابية وزرع الفتنة لتحقيق أهدافه الإقليمية المشؤومة.

وعبّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن ارتياحه لعدم إصابة رئيس الوزراء العراقي بأذى في الهجوم الذي استهدف مقر إقامته في بغداد، معربًا عن أمله في أن يساهم العراق بشعبه وحكومته وتياراته السياسية في تنمية البلاد وازدهاره بالوحدة والتضامن.

العراقالجمهورية الاسلامية في إيرانمصطفى الكاظميسعيد خطيب زاده

إقرأ المزيد في: العالم