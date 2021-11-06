06/11/2021

لقاء بين حزب الله و"أمل" بحث موضوع الكهرباء في البقاع الغربي

في سياق التعاون الدائم والمستمر بين قيادتي حركة "أمل" وحزب الله في البقاع الغربي، عُقد لقاء في مكتب النائب محمد نصر الله وبحضوره، وتم خلاله بحث موضوع الكهرباء في المنطقة والمرتبط بزيادة وصل بلدات إضافية على مخارج معمل عبد العال والكلام الذي أثير حوله.

وأكد الجميع الحرص على حق الجميع في المنطقة في الاستفادة من التيار الكهربائي على حد سواء، على أن لا يُضر ذلك بالتغطية القائمة التي يستفيد منها كل أطياف المنطقة.

ودعا المجتمعون الأهل الكرام في كل المنطقة للتعاطي مع هذا الموضوع بوعي وموضوعية ومسؤولية، مؤكدين حرصهم على مصالح الجميع والوقوف إلى جانبهم دون أي اعتبارات سياسية أو انتخابية.

كما دعوا مؤسسة كهرباء لبنان ممثلة بمديرها العام المهندس كمال حايك للأخذ بعين الاعتبار عدم جهوزية أهالي المنطقة لزيادة التقنين الحالي بسبب عدم وجود مولدات واشتراكات كبديل عن كهرباء الدولة. وتم الاتفاق على أن يكون هذا الموضوع محل متابعة من قبل الجميع بما يخدم المصلحة العامة.

وقد تولى النائب نصر الله المتابعة مع الجهات والإدارات المعنية.

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