05/11/2021

الخارجية الفلسطينية ترحّب بتصويت الأمم المتحدة على قرار حق تقرير المصير

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الجمعة بالتصويت الكاسح على قرار حق تقرير المصير في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث صوّتت 158 لصالح القرار و 6 ضد وامتناع 10 دول.

وأشادت الخارجية بالدول التي صوّتت لصالح القرار باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، وخاصة للشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، وفي ظلّ منظومة أبارتهايد، وطالبت العالم للتوحّد في وضع آليات عمليّة لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة.

وأكدت أنّ هذا الاجماع والتصويت الكبير لصالح هذا القرار يشكل ردًا دوليًا على كافة الممارسات والجرائم "الاسرائيلية" وأدواتها المختلفة من مستوطنين ومحاكم. وهو تأكيد لا لبس فيه بسيادة الشعب الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، حيث يجب أن يمارس عليها حقّه في تقرير المصير، في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، وعلى أرض فلسطين ببحرها وبرّها وجوّها.

وشدّدت الوزارة على ضرورة أعمال قواعد القانون الدولي بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد على أنّ الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات تحرم الشعب الفلسطيني من حقّه في تقرير المصير، وتفعيل مسؤولية الدول في حماية وتنفيذ هذا الحق غير القابل للتصرف، وغير القابل للتفاوض.

وطالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" وانهائه وتفكيك منظومة الابارتهايد.

فلسطين المحتلةالامم المتحدة

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