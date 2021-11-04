04/11/2021

تعليق عمل القاضي البيطار لحين البتّ بدعوى فنيانوس

تقدّم الوزير السابق يوسف فنيانوس بواسطة وكيله القانوني المحامي طوني فرنجية، بدعوى جديدة أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، طلب فيها رد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار.



وقد أبلغت محكمة الاستئناف التي يرأسها القاضي حبيب مزهر بالإنابة بفعل تنحّي رئيسها الأصيل القاضي نسيب إيليا، المحقّق العدلي مضمون الدعوى ما استدعى تعليق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلّقة بهذا الملف إلى أن تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى.

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