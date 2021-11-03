العالم

أهالي تل رفعت يعتصمون احتجاجًا على العدوان التركي

03/11/2021

أهالي تل رفعت يعتصمون احتجاجًا على العدوان التركي

شهدت مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي اعتصاما شارك فيه حشد ضخم من أبناء ريف حلب الشمالي، الذي يعيش حالة من الترقب والغليان بعد ورود معلومات حول نية قوات الاحتلال التركي السيطرة على المدينة ووضعها تحت سياسة الاستلحاق بالولايات التركية.

لا للغزو

واستشعر الأهالي الخطر المحدق ببلدة تل رفعت بعد أن راح المحتل التركي يسوّق لاحتلالها عبر عناوين "حماية الأمن الداخلي "، ما دفعهم إلى تنظيم هذه الاحتجاجات الضخمة.

ويقول عبد المجيد بدران ابن المدينة الذي شارك في الاحتجاجات: "اليوم تل رفعت وغدا على غيرها من البلدات السورية"، مؤكدا أن "أردوغان (الرئيس التركي رجب طيب أردوغان) لن يترك اي ذريعة للغزو طالما أن هناك مرتزقة تأتمر بأمره وتقبض المال من إمارة خليجية لتنفيذ سياسته".

أهالي تل رفعت يعتصمون احتجاجًا على العدوان التركي

ويضيف بدران في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن "وجود الجيش العربي السوري في المنطقة يشكل عامل أمان وردع للمحتل ومرتزقته، حتى إن احتاج الأمر بعض الوقت لتطهير الأرض ".

بدورها، تؤكد عليا الحاج عمر مديرة مدرسة بالريف الشمالي لحلب لـ"العهد" أن الاحتلال التركي للأراضي السورية هو احتلال "استيطاني" يحاول الاستثمار في 400 عام من هيمنة العثمانيين على هذه البلاد، لذلك حاول أن يستلحق الأراضي السورية التي استولى عليها بالغزو بمناطق إدارية داخل تركيا ونشر لغته بمنطق الفرض وأقام مؤسسات تابعة لوزاراته داخل سورية.

أهالي تل رفعت يعتصمون احتجاجًا على العدوان التركي

وتضيف الحاج عمر أن "هذه الأسباب مجتمعة تجعل من وجود اعتصام ضخم ومتنوع بهذا الشكل رسالة واضحة للمحتل التركي أن السوريين في ريف حلب وغيره من البلدات لن يفرطوا بعروبتهم وانتمائهم وهم لن يصيروا أتراكا بأي حال من الأحوال".

مسار الغزو

هذا ويؤكد مصدر عسكري سوري لـ"العهد" أن "مسار الغزو التركي المتجدد للأراضي السورية والذي يهدف للسيطرة على تل رفعت وجوارها، يعتقد بأنه سينطلق من عدة محاور أهمها مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي ومدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي كذلك".

أهالي تل رفعت يعتصمون احتجاجًا على العدوان التركي

ويقول المصدر إنه "بصرف النظر عن قدرة تركيا على أخذ الضوء الأخضر الذي يبيح غزو الأراضي السورية مجددًا من الأمريكيين والأوروبيين، فإن الجيش السوري معني وفي كل وقت بصد العدوان وتحرير الأراضي وفق الترتيبات والخيارات التي تدرسها القيادة السورية بما تكفله لها العهود والمواثيق الدولية ويفرضه الدستور السوري الذي يحض على وحدة وسلامة البلاد".

أهالي تل رفعت يعتصمون احتجاجًا على العدوان التركي

أهالي تل رفعت يعتصمون احتجاجًا على العدوان التركي

 

سورياحلب

إقرأ المزيد في: العالم

سفيرا الصين وروسيا عن &quot;القمة من أجل الديمقراطية&quot;: واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية&nbsp;

30/11/2021

سفيرا الصين وروسيا عن "القمة من أجل الديمقراطية": واشنطن تؤجّج الصراعات الأيديولوجية 
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;

30/11/2021

معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي

30/11/2021

طهران: نسعى للتوصل إلى اتفاق جيّد رغم النكث الأمريكي
حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني

30/11/2021

حراك مغربي واسع ضدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني
السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم

29/11/2021

السيّد رئيسي لماكرون: على الأمريكيين والأوروبيين العودة إلى التزاماتهم
الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة

29/11/2021

الرّئيس الجزائري يجدّد دعم بلاده للشعب الفلسطيني: لاسترجاع حقوقه المغتصبة كاملة
التغطية الإخبارية
لبنان: الرئيس بري دعا لجنتي المال والإدارة إلى جلسة مشتركة غدًا لوضع الضوابط على التحاويل المصرفية
بوتين: سبب نجاحنا في الشرق الأوسط هو احترام الشركاء وعدم التدخل في شؤونهم
لبنان: تحذيرٌ من وزير الداخلية للمواطنين مع اقتراب المنخفض الجوي
قوات الاحتلال تهدم منزل الفلسطيني محمد زيتون في حي بئر أيوب جنوب المسجد الأقصى
الرئيس عون شارك في حفل افتتاح بطولة كأس العرب - فيفا 2021 التي تستضيفها الدوحة ويعود ليلًا إلى بيروت

مقالات مرتبطة
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين&nbsp;
معرض المنتجات الإيرانية ينطلق في دمشق: بوابة اقتصادية مهمّة للسورييين 
&quot;أجنحة الشام&quot; تسير أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي: خطة استراتيجية لتوسيع المحطات
"أجنحة الشام" تسير أول رحلة بين دمشق وأبو ظبي: خطة استراتيجية لتوسيع المحطات
الجزائر: سوريا ستشارك في القمة العربية القادمة
الجزائر: سوريا ستشارك في القمة العربية القادمة
الاحتلال التركي يحوّل الأراضي الزراعية في ريف الرقة الى خراب
الاحتلال التركي يحوّل الأراضي الزراعية في ريف الرقة الى خراب
السفير الإيراني في دمشق لـ&quot;العهد&quot;: نقوم بما في استطاعتنا لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية
السفير الإيراني في دمشق لـ"العهد": نقوم بما في استطاعتنا لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية
وقفة احتجاجية في ريف حلب الشمالي رفضا للتهديدات التركية لتل رفعت
وقفة احتجاجية في ريف حلب الشمالي رفضا للتهديدات التركية لتل رفعت
افتتاح القنصلية العامة الإيرانية في حلب
افتتاح القنصلية العامة الإيرانية في حلب
ريف حلب: الاحتلال التركي يعتدي بقذائف المدفعية على منازل المدنيين
ريف حلب: الاحتلال التركي يعتدي بقذائف المدفعية على منازل المدنيين
قصف المجموعات الإرهابية يغلق ممريْ ريفي إدلب وحلب
قصف المجموعات الإرهابية يغلق ممريْ ريفي إدلب وحلب
اتفاقٌ روسي تركي لإعادة فتح 3 معابر في سوريا
اتفاقٌ روسي تركي لإعادة فتح 3 معابر في سوريا