منوعات

أنشطة يومية روتينية تجنّبوها!

23/08/2019

أنشطة يومية روتينية تجنّبوها!

قد تضرّ بعض الأشياء أو الأنشطة اليومية التي نقوم بها بشكل روتيني الجسم ويمكن أن تشكل مخاطر صحية. فوفقا للدراسات، هذه الأنشطة اليومية قد تتسبّب بإضعاف مناعة الجسم على مدار فترة من الزمن، وقد تؤثر أيضًا على روتين الأكل والنوم، لذلك من الضروري أن نعرفها وتجنبها.
 
 بعض الأشياء التي تضر بالجسم:
 
- الإفراط في النوم أو الحرمان منه
 
- تناول الطعام في وقت متأخر من الليل
 
- الجلوس طوال اليوم
 
- الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي

- البقاء مستيقظا في وقت متأخر من الليل
 
- تناول الطعام في المكتب
 
-النوم بالعدسات اللاصقة
 
-الغضب
 
-عدم غسل الملاءات وأغطية الوسائد

- الإقامة في منطقة صاخبة

- بيئة العمل السامة

-وضع المحفظة أو حقيبة اليد على طاولة المطبخ فتنتقل الجراثيم إلى عناصر غذائية في المطبخ

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