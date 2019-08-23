منوعات

انتبهوا من فرشاة الأسنان!

23/08/2019

انتبهوا من فرشاة الأسنان!

تُستهلك فرشاة الأسنان بكثرة، إذ يستخدمها البعض بعد كل وجبة وهناك من يستخدمها مرتين في اليوم.

ووفقًا لجمعية طب الأسنان الأميركية، يؤثر تنظيف الأسنان كل يوم على إزالة شعيرات الفرشاة بشكل كبير، ما يستدعي تغييرها بانتظام فلا يتم استخدامها لأكثر من 4 أشهر، أو عند ظهور تغيير ملحوظ في لون الشعيرات أو تهالكها، بحسب ما ورد في مجلة "ذي ليست" لأبحاث العلوم الطبية وطب الأسنان المتقدمة.

واشارت المجلة الى أن "هناك أسباب مُتعدّدة لتغير فرشاة الأسنان منها تراكم الجراثيم عليها بمرور الأسابيع، لا سيما عند وضعها على الحوض بالقرب من المرحاض"، والسبب "وفق المجلة" أن كل مرة يستعمل فيها المرحاض تتطاير قطرات الماء المحملة بالبكتيريا وتعلق بالفرشاة وبالتالي تتغطى بالقذارة.

وفي حال تخزينها بعيدًا عن المرحاض، وتغطيتها جيدًا لتفادي هذه المشكلة، ستؤدي الرطوبة نتيجة البلل إلى نمو البكتيريا، لذلك لا بد أن تتعرض الفرشاة للهواء لتجف تمامًا بعد كل استخدام حتى لا تتعرض للتعفن بعيدًا عن المرحاض.

عليكم أيضًا التخلص من الفرشاة في حال ظهرت البقع السوداء أو العفن عليها.

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