العالم

بحماية الجيش السوري.. فتح معبر إنساني في صوران لخروج المواطنين من مناطق سيطرة الإرهابيين

22/08/2019

بحماية الجيش السوري.. فتح معبر إنساني في صوران لخروج المواطنين من مناطق سيطرة الإرهابيين

أعلنت سوريا عن فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي لتمكين المواطنين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة الإرهابيين في ريفي حماة الشمالي وادلب الجنوبي.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لوكالة "سانا" اليوم إنه في سياق الاهتمام بأوضاع المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء ممارسات المجموعات الإرهابية، تعلن الجمهورية العربية السورية عن فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي بحماية قوات الجيش العربي السوري وذلك لتمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

وأشار المصدر إلى أنه سيُصار إلى تأمين كل احتياجات هؤلاء المواطنين من المأوى والغذاء والرعاية الصحية.

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