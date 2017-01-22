يرجى التركيز على باب المنوعات وإدراج المزيد من المواضيع المتعلقة بالمعلوماتية والمواضيع التي تهم الم...
لايقاف عمليات داعش الارهابيه في الضاحيه وكل لبنان هناك طريقه واحده وهي بما ان اسرائيل تقف سرا خلف دا...
احلم بارض القداسة وارض القديسين احلم كطفلة صغيرة ، انا هي، ببستان من ياسمين. تلك الورود التي سقتها...
في خبر محلي، بعنوان "بالصورة .. اصطياد نسر نادر في عكار من قبل صيادين"، نلاحظ فخراً وفرحاً بهذا "الإ...
السلام عليكم ورحمة الله .... أحمل رسالة بأسم كل الشباب المصري لسيد المقاومة ... تحياتى لكم يا سيد...
اقول لكل نمرود ثار عليه وعلى تماثيله واصنامه النبي ابراهيم ولكل فرعون ثار عليه وعلى تماثيله النبي ...
لقد فزت ورب الكعبة بالشهادة الموت سهل ولكن الفراق سهل . بأمان الله يا شهيد المقاومة وشهيد أهل البيت ...
شكرا للأخ علي حسن لهذه الطمأنة . نحن ندعو الله عز وجل أن ينصر الجيش السوري على هؤلاء المجرمين القتلة...