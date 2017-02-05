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خاص العهد

موقع العهد يعيد نشر مقابلة سابقة مع الراحل آية الله رفسنجاني لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الايرانية - مختار حداد

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أخبار محلية
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الشيخ نعيم وزهران

مريم الموسوي

احب الورد

فاطمة زريق

ضهر البيدر - جبل لبنان

علي كوثراني

بالبيت

حسن ماجد
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لبنان

حزب الله يشيع عضو المجلس المركزي الشيخ حسين عبيد في موكب حاشد

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سوريا والعراق

مقتل ’والي داعش’ في الباب بغارة جوية تركية

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تحليلات ومواقف

هل تنفك العقدة الأمريكية بحرب جديدة في الشرق الأوسط؟ - إيهاب شوقي

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عين على العدو

’هآرتس’: كارثة المروحيات أشد حادثة عسكرية في تاريخ الجيش ’الاسرائيلي’

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الخليج

الخطوط الجوية القطرية تستأنف نقل المسافرين الى الولايات المتحدة

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نقاط على الحروف

حدث في معرض القاهرة: آل سعود والكتاب ..الحب المستحيل

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العالم

12 ألف ضحية من الشعب اليمني حصيلة 680 يومًا من العدوان السعودي

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منوعات

’sharek’ .. نافذة جديدة من ’العهد’ لنشر إبداعات المتابعين

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من الصحف

الصحف الاجنبية: ترامب قد يعطي الضوء الاخضر لضربات اميركية ضد ’انصار الله’

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موقع العهد الرياضي

بالصور..الكاميرون بطلة أمم افريقيا 2017

الصفاء يتراجع..والسلام وصيفًا للعهد المتصدر..والنبي شيت يقفز الى المركز السادس

بعثة نادي العهد تتوجه إلى مسقط للقاء نادي فنجاء العماني
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انفوغراف
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دراسات و تحليل

البيانات التي قلبت العالم رأسًا على عقب