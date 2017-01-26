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خاص العهد

حرب ’إخوة المنهج’ .. هذا ما تفعله ’النصرة’ قبل إعلان الإمارة؟ - نضال حمادة

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أخبار محلية
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أخبار عالمية
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شمال لبنان

Faten

اول ايام العاصفة

محمد كسرواني

اين راغب حرب اين ؟

فاطمة زريق

قائدي خامنئي

فاطمة زريق
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لبنان

باسيل أعلن عن تنظيم مؤتمر ضد الارهاب الاسبوع المقبل

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سوريا والعراق

الأسد لعبداللهيان: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار سيكون مدخلا لعودة الاستقرار إلى سوريا

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تحليلات ومواقف

عن الحرب الباردة بين ’اسرائيل’ وحزب الله - شارل أبي نادر - عميد متقاعد

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عين على العدو

’اسرائيل’ تنوي استيعاب 100 يتيم سوري!

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الخليج

البحرين: تعذيب مستمرّ لمعتقلي سجن جو

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نقاط على الحروف

سليمان خاطر.. بطولة لن تموت

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العالم

الكرملين يدعو ترامب إلى دراسة عواقب إنشاء ’مناطق آمنة في سوريا’

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منوعات

’sharek’ .. نافذة جديدة من ’العهد’ لنشر إبداعات المتابعين

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من الصحف

الصحف المصرية: لا احتفالات في مصر في الذكرى السادسة لثورة ’25 يناير’

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موقع العهد الرياضي

بالفيديو..كيف حل برشلونة عقدة ملعب الأنويتا؟

كأس اسبانيا: خاميس ينضم للغائبين في الريال وزيدان يستدعي المغربي حكيمي

مدير نادي الأنصار بلال فراج للعهد: لا قرار بإقالة المدرب حتى الآن رغم الخسارة الثقيلة أمام الإخاء

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انفوغراف
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دراسات و تحليل

عندما تصبح الولايات المتحدة كذئب جريح - ترجمة :عقيل الشيخ حسين