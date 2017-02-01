+
خاص العهد

افلاس ’داعش’: موسم العودة الى سوريا .. مهزوماً - نضال حمادة

+
أخبار محلية
+
أخبار عالمية
+
شارك العهد

بس يستقبلك الموج عالرصيف

محمد كسرواني

ترويقة

حسن ماجد

blur الحلقة الأولى

Nouh Awadah

blur

Nouh Awadah
+
لبنان

الرئيس عون: قانون انتخاب وفق النسبية باب للاصلاح وتحقيق العدالة

+
سوريا والعراق

الجيش السوري يحرز تقدما في المعارك ضد ’داعش’ بمنطقة التيفور

+
تحليلات ومواقف

جدل بشأن انضمام المغرب إلى الاتحاد الافريقي - تونس ـ روعة قاسم

+
عين على العدو

بعد سنتين ونصف على عملية ’الجرف الصلب’ .. حماس تعيد بناء كامل قدراتها العسكرية

+
الخليج

البحرين سادس أسوأ دولة تراجعًا في مستوى الحريات

+
نقاط على الحروف

عاجل.. الحريري للمحكمة الدولية: إسرائيل اغتالت والدي - حمزة الخنسا

+
العالم

رئيس المجلس السياسي في اليمن: البحرية اليمنية قضت على 20% من البحرية السعودية

+
منوعات

’sharek’ .. نافذة جديدة من ’العهد’ لنشر إبداعات المتابعين

+
من الصحف

الصحف الاجنبية: الملف السوري محور اجتماع ترامب ونتنياهو قريبا

+
موقع العهد الرياضي

بالصور..فوز العهد اللبناني على فنجاء العماني بنتيجة 2-1 في بطولة الاندية العربية

أبزر التعاقدات في اليوم الاخير من سوق الانتقالات الشتوية

بالصور: رونالدينيو سيلفي وبيروت خلفي

تحميل
تحميل
+
انفوغراف
+
دراسات و تحليل

من يحكم الولايات المتحدة؟ - ترجمة :عقيل الشيخ حسين