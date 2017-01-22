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خاص العهد

معركة المياه في خواتيمها وأخر ابواب دمشق تغلق امام الارهابيين - حسين مرتضى

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أخبار محلية
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سيدي نصرالله

ربيع عودة

من خلق الله

فاطمة زريق

النحت على الشموع

Faten

الفلافل

حسن ماجد
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لبنان

إحباط عملية انتحارية قبل حدوثها في الحمرا وتوقيف الارهابي مع حزامه الناسف

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سوريا والعراق

الجيش السوري يتقدم في دير الزور وحمص بإسناد جوي روسي

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تحليلات ومواقف

بعد تحرير الموصل... هل ينتهي داعش في العراق؟ - شارل أبي نادر - عميد متقاعد

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عين على العدو

’اسرائيل’ تتحضر لسيناريوهات التصعيد تمهيدا للاعلان عن نقل السفارة الامريكية الى القدس

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الخليج

تفجير ’إرهابيين 2’ نفسيهما والقبض على اثنين في جدة

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نقاط على الحروف

سليمان خاطر.. بطولة لن تموت

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العالم

الجيش اليمني يحذر بوارج قوات العدوان السعودي من إستخدام الممر الدّولي لقصف المدنيين

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منوعات

’sharek’ .. نافذة جديدة من ’العهد’ لنشر إبداعات المتابعين

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من الصحف

أبو الغيط... «شمِّع الخيط» - معن حمية

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موقع العهد الرياضي

العهد يتصدّر بعد فوزه على طرابلس والنبي شيت يتعادل مع الراسينغ

جو مجاعص للعهد الرياضي: الهومنتمن والرياضي المرشحان الابرز والمنتخب جاهز لتصفيات غرب آسيا

فوز هام للصفاء على شباب الساحل يبقيه في الصدارة

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انفوغراف
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دراسات و تحليل

الصحف الاجنبية: التعاون الأميركي مع روسيا ضد الإرهابيين مقابل فك التحالف الروسي-الايراني