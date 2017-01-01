يرجى التركيز على باب المنوعات وإدراج المزيد من المواضيع المتعلقة بالمعلوماتية والمواضيع التي تهم الم...
لايقاف عمليات داعش الارهابيه في الضاحيه وكل لبنان هناك طريقه واحده وهي بما ان اسرائيل تقف سرا خلف دا...
احلم بارض القداسة وارض القديسين احلم كطفلة صغيرة ، انا هي، ببستان من ياسمين. تلك الورود التي سقتها...
في خبر محلي، بعنوان "بالصورة .. اصطياد نسر نادر في عكار من قبل صيادين"، نلاحظ فخراً وفرحاً بهذا "الإ...
السلام عليكم ورحمة الله .... أحمل رسالة بأسم كل الشباب المصري لسيد المقاومة ... تحياتى لكم يا سيد...
اقول لكل نمرود ثار عليه وعلى تماثيله واصنامه النبي ابراهيم ولكل فرعون ثار عليه وعلى تماثيله النبي ...
لا ليست وقاحه بلا حدود بل , خيانه بلاد حدود يقول رب العرش العظيم لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء...
أتمنى أن تتمكن الحكومة من انجاز قانون انتخابات جديد، وسط سعي كل فريق سياسي الى اقرار قانون على مقا...