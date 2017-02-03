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خاص العهد

موقع العهد يعيد نشر مقابلة سابقة مع الراحل آية الله رفسنجاني لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الايرانية - مختار حداد

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بالبيت

حسن ماجد

شعلة المقاومة

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المنارة صابحاً

محمد كسرواني

اسرع طريقة لقطف الزيتون

Faten
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لبنان

الشيخ نعيم قاسم: عملنا وجهدنا منصب على أن يكون قانون الانتخابات مبنيا على النسبية

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سوريا والعراق

تعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف الخميس والجمعة

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تحليلات ومواقف

هل تنجح المبادرة الثلاثية بشأن ليبيا؟ - تونس ـ روعة قاسم

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عين على العدو

صحيفة ’معاريف’ تكشف الصلة اللبنانية بالغواصات ’الإسرائيلية’

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الخليج

محكمة سنغافورية تصدر حكمًا قاسيًا بحق دبلوماسي سعودي

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نقاط على الحروف

حدث في معرض القاهرة: آل سعود والكتاب ..الحب المستحيل

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العالم

عقوبات أميركية جديدة على إيران.. وطهران سترد بالمثل

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منوعات

’sharek’ .. نافذة جديدة من ’العهد’ لنشر إبداعات المتابعين

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من الصحف

الصحف الأجنبية: لدى ايران خيارات عدّة للرد على أي تصعيد من قبل ترامب

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موقع العهد الرياضي

الأنصار يواصل مسلسل خيباته وخسارة المزيد من النقاط مبتعدًا عن الفرق المتصدرة

بالفيديو..فضيحة هدف برشلونة تهز اسبانيا

ماذا يقول هداف العهد محمد قدوح عن تألقه وطموحاته؟ - فيديو
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انفوغراف
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دراسات و تحليل

البيانات التي قلبت العالم رأسًا على عقب