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خاص العهد

اجتماع ’آستانا’: محاولات تحسين شروط المسلحين سيرد عليها بقوة - حسن سلامة

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أخبار محلية
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علي سمير القنطار

فاطمة زريق

الرسم الثلاثي الابعاد

Faten

مقاتل ايراني بالزي القتالي القديم خلال الأحتفال التراثي في المتحف الروماني المانيا

ابو قاسم عاشور

من الطبيعة في المانيا

ابو قاسم عاشور
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لبنان

الحاج حسن: الإصلاح الحقيقي يبدأ بقانون الانتخاب

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سوريا والعراق

الجيش السوري يسيطر على بلدة عين الخضرة في منطقة وادي بردى في ريف دمشق

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تحليلات ومواقف

هل يتنبَّه المجتمع الدولي لما يجري في اليمن؟ - شارل أبي نادر - عميد متقاعد

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عين على العدو

المعارضة السورية تطرح خارطة تطبيع شامل مع ’اسرائيل’

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الخليج

ردود فعل دولية وإقليمية تتوالى لإدانة جريمة إعدام الشبان البحرينيين

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نقاط على الحروف

سليمان خاطر.. بطولة لن تموت

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العالم

المحكمة الإدارية العليا في مصر: تيران وصنافير مصرية وليست سعودية وسيادتنا عليها ’مقطوع بها’

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منوعات

’sharek’ .. نافذة جديدة من ’العهد’ لنشر إبداعات المتابعين

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من الصحف

الصحف الأجنبية: ترامب يجدد انتقاد سياسات أوباما في سوريا

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موقع العهد الرياضي

العهد يعود من بحمدون بفوز هام وثلاث نقاط ثمينة

بالفيديو..نجم إيطالي صاعد يهين منافسه بمراوغة مذهلة!

بالفيديو..رياضة من نوع آخر: مصارعة الثيران في النيبال
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انفوغراف
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دراسات و تحليل

سوريا: كتابة التاريخ ... ليست بأيدي المخربين الغربيين - ترجمة :عقيل الشيخ حسين