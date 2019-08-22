22/08/2019

ايران تزيح الستار عن منظومة "باور 373" المتفوقة على "s 300"

برعاية الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني ازيح الستار اليوم عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الايرانية "باور 373".

وجاءت ازاحة الستار رسميًا عن المنظومة الدفاعية الجوية "باور 373" تزامنا مع يوم الصناعة الدفاعية.

وفي المراسم وجّه الرئيس روحاني الشكر والتقدير لوزير الدفاع وخبراء الصناعة الدفاعية وجميع المعنيين بالصناعات الدفاعية في البلاد لجهودهم في تصنيع هذه المنظومة.

من جهته، اشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي في كلمة له خلال المراسم الى أن خبراء الصناعة الدفاعية قد عبروا من الهندسة العكسية وتوصلوا الى المنتوجات اللازمة بتصاميم وطنية.

وقال إن المنظومة "باور 373" تعد اهم مشروع وطني للدفاع الصاروخي الجوي، اذ بدأ تصنيعها قبل عدة اعوام وبالامكان استخدامها ضد العديد من الاهداف الجوية في ارتفاعات عالية.

وتعد منظومة "باور 373" الصاروخية للدفاع الجوي المصنعة في ايران مماثلة لمنظومة "اس 300" الصاروخية الروسية بل تتفوق عليها تقنيًا.

وتمتاز بقدرتها على تدمير الاهداف حتى ارتفاع 65 كيلومترًا وبمدى يبلغ 300 كيلومتر.

وبامكان منظومة "باور 373" الايرانية محلية الصنع كشف وتحديد هوية مئة هدف في آن واحد وجدولة أولوية التصدي لها.

وبصناعتها لهذه المنظومة (باور 373 للدفاع الجوي بعيدة المدى باتت ايران تحتل المرتبة السادسة عالميا في هذا المجال).

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