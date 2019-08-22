فلسطين

طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة في غزة 

22/08/2019

طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة في غزة 

نفذ طيران الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس سلسلة غارات على موقع البحرية التابع لكتائب القسام غرب مدينة غزة. وقالت المصادر أنه تم استهداف الموقع بأربعة صواريخ على الأقل، دون وقوع إصابات. 

كما أطلقت المواقع والأبراج العسكرية "الإسرائيلية" النيران باتجاه الشريط الحدودي، في شرق رفح وخانيونس .

وفي السياق قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن سلاح الجو نفذت غارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في موقع بحري، وذلك بزعم الرد على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة، محملاً "حماس" مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه.

وكان الاحتلال قد زعمت برصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة مساء أمس الأربعاء باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

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