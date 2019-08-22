اليمن

الجيش اليمني يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في عسير بطائرات قاصف 2k  

22/08/2019

الجيش اليمني يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في عسير بطائرات قاصف 2k  

نفذ سلاح الجو المسير في الجيش اليمني عمليتين هجوميتين، فجر اليوم الخميس، بعدد من طائرات قاصف 2k مستهدفاً أهدافاً حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير. 

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية الأولى استهدفت منظومة الاتصالات العسكرية بينما استهدفت العملية الأخرى خزانات ومحطة الوقود فى القاعدة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة. 

وأشار سريع إلى أن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم، وغاراته المتواصلة والتى بلغت خلال 48 ساعة الماضية، حيث نفذ 40 غارة جوية سقط على إثرها شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. 

وقد أعلن سريع في وقت سابق من اليوم استهداف غرفة العمليات المشتركة للعدوان في صامطة بجيزان بصاروخ باليستي متوسط المدى ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو بينهم قيادات. 

اليمن

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