21/08/2019

بري: بعد لقاء المصالحة يجب تزخيم العمل الحكومي بكل الملفات

تطرق رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة الى جملة عناوين لا سيما تلك التي تشكل مصدراً من مصادر القلق والاهتمام لدى الدولة وكل اللبنانيين.

النواب نقلوا عن الرئيس بري قوله: "بطبيعة الحال ان الأزمة الاقتصادية تتصدر بكافة تشعباتها كل الاهتمام خاصة ان هناك اجماعاً وطنياً حول ضرورة مقاربة هذه الازمة ولو اقتضى الامر اعلان حالة طوارئ اقتصادية حيالها".

كما جرى التطرق الى موضوع النفايات والكهرباء والاتصالات بشقها الخليوي.

واوضح الرئيس بري امام النواب ان الأجواء الإيجابية التي تمخضت عن لقاء المصالحة والمصارحة التي حصلت يجب ان تمهد للبدء في تنشيط العمل الحكومي وتزخيمه بكل الملفات التي تحظى باهتمام كل اللبنانيين، معتبراً ان كل التوقعات حول التصنيف الائتماني للبنان من قبل المؤسسات الدولية قد تحمل مؤشرات إيجابية وهذا قد يعطي فرصة للبنان لتصحيح مسار الأمور.

وشدد الرئيس بري على ضرورة تفعيل العمل البرلماني مستعيناً بالآية الكريمة "قفوهم انهم مسؤولون" على قاعدة ان المرحلة تستدعي العمل وليس الكلام، وهناك الكثير من الشكاوى ومن مهام المجلس القيام بأدواره الرقابية والتشريعية على اكمل وجه.

وكان بري استقبل في اطار لقاء الاربعاء وزير المال على حسن خليل والنواب: عدنان طرابلسي، انور الخليل، ابراهيم عازار، علي بزي، ايوب حميد، قاسم هاشم، محمد نصر الله، اسطفان الدويهي، محمد خواجة، فادي علامة، علي خريس، فؤاد مخزوجي، هادي ابو الحسن، بلال عبد الله، فيصل الصايغ، ياسين جابر، حسن فضل الله، هاني قبيسي، امين شري، مصطفى الحسيني، ايهاب حمادة، جهاد الصمد، حسين جشي، حسين الحاج حسن، نقولا نحاس، علي درويش، انور جمعة وابراهيم الموسوي.

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