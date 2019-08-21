عين على العدو

مستوطنو الجولان المحتل غاضبون بعد توقيع العدو اتفاقًا تجاريًا مع كوريا الجنوبية

21/08/2019

مستوطنو الجولان المحتل غاضبون بعد توقيع العدو اتفاقًا تجاريًا مع كوريا الجنوبية

 أعلن كيان العدو الصهيوني وكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن انتهاء مفاوضات حول اتفاق منطقة تجارة حرة، التي ستعطي ميزة تنافسية وستسهل نشاط المصدرين الصهاينة في السوق الكورية وستساهم في تعزيز التصدير الإسرائيلي وزيادة النمو في السوق.

وقد نقل موقع "والاه" الإسرائيلي عن وزير الاقتصاد والصناعة الصهيوين إيلي كوهين قوله إن "اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية هو اتفاق تاريخي، وللمرة الاولى يتم التوقيع على اتفاق مع دولة في شرق آسيا تعتبر من بين الدول العظمى الاقتصادية الرائدة في العالم".

وأضاف ان الإتفاق "يعكس من بين جملة أمور سياسات الوزارة لمساعدة في تنويع الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الاسرائيلية".

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن حالة من الغضب تسود مستوطني الجولان السوري المحتل، خصوصا ان الاتفاق لا يشمل منطقتهم، إذ اعتبروا ان التوقيع على الاتفاق هو رسالة قاطعة وواضحة لمستوطني الجولان وللعالم كله، بأن الجولان ليس جزءا من "إسرائيل" والحكومة تتخلّى عن الجولان"، على حدّ زعمهم.


 
    
    
    

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