العالم

الحرس الثوري: القدرات الدفاعية لإيران حوّلتها الى القوة الأولى في المنطقة

21/08/2019

الحرس الثوري: القدرات الدفاعية لإيران حوّلتها الى القوة الأولى في المنطقة

أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في ايران، أن تعزيز القدرات الدفاعية سيكون على جدول أعمال القوات المسلحة الايرانية.

وأشار الحرس اليوم الى ان انجازات وقدرات المجال الدفاعي العظيمة في البلاد في المجالات البرية والبحرية والجو فضاء صُنعت بما يتناسب مع المعايير العالمية الحديثة والرد على التهديدات المحتملة.

ولفت البيان الى ان هذه الانجازات والقدرات حوّلت ايران الى القوّة الاولى في المنطقة وفي مصاف التنافس مع القوى الاجنبية.

واعتبر البيان ان الحقائق الراهنة في الصناعات الدفاعية تمكّنت من إظهار دورها الاستراتيجي في مختلف أبعاد المقاومة الاسلامية في مواجهة حروب الانابة والارهاب ومؤخرًا مواجهة اعتداء الطائرة الامريكية المسيرة وناقلة النفط البريطانية المخالفة.

وختم بيان الحرس تأكيده التركيز على استراتيجية تعزيز قدرات البلاد الدفاعية يقع على رأس اولويات المؤسسات العسكرية والدفاعية في البلاد خاصة الحرس الثوري، مشددًا على ان الحرس لن يتوانى للحظة عن تطبيق هذه الضرورة المهمة.

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