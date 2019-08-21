21/08/2019

شباب البرج يضم الحارس نمر لحود.. والمدافع أحمد عطوي إلى الحكمة

شباب البرج يتعاقد مع الحارس لحود

في إطار تعزيز صفوفه تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد تعاقد نادي شباب البرج الذي سيخوض غمار دوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخه مع الحارس اللبناني المكسيكي نمر لحود بصفقة انتقال حر، بعدما فسخ الحارس الشاب عقده بالتراضي مع الأنصار الذي انضم إليه مطلع الصيف الجاري.

المدافع أحمد عطوي إلى الحكمة

هذا ومن المنتظر أن يوقع المدافع أحمد عطوي على كشوف فريق الحكمة الذي ينشط في الدرجة الثانية قادمًا من الأخاء الأهلي عاليه، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

القوة الجوية يهزم طرابلس وديا

الى ذلك، استهل القوة الجوية العراقي معسكره اللبناني بالفوز على مضيفه طرابلس الرياضي، بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الرئيس الشهيد رشيد كرامي.

وسجل أهداف القوة الجوية الذي أنهى الشوط الأول متعادلاً بهدف لهدف. بينما سجل عبد الله علي هدف الفريق الطرابلسي الوحيد بعدما قدّم أداءًا جيدًا في الشوط الأول قبل أن يعمد المدير الفني المصري الجديد أحمد حافظ إلى إجراء عدة تبديلات بهدف اختبار اللاعبين، والوقوف على جهوزيتهم واكتسابهم مزيدًا من الخبرة أمام فريق يلعب في دوري أبطال آسيا.

لجنة المسابقات تحدد الأحد موعدا لنهائي النخبة

من جهتها، حددت لجنة المسابقات في الإتحاد اللبناني لكرة القدم مواعيد نهائيات كأسي التحدي والنخبة، حيث سيواجه البرج السلام زغرتا عند الخامسة من عصر السبت على ملعب جونية البلدي. فيما سيلتقي الأنصار شباب الساحل عند التاسعة والنصف مساء الأحد على ملعب المدينة الرياضية للمنافسة على لقب كأس النخبة التنشيطية.

الحكمة سيشارك في دورة الحريري

وفي أخبار كرة السلة اللبنانية، تلقت اللجنة العليا المنظمة لدورة حسام الدين الحريري التاسعة والعشرين لكرة السلة جوابًا إيجابيًا من نادي الحكمة الذي سيشارك في الدورة الإعدادية التي ستنطلق في العاشر من أيلول وتستمر حتى السابع عشر منه إلى جانب ناديي الرياضي وبيروت من لبنان وعدد من الفرق الخارجية.

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