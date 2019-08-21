منوعات

اختراع قد يشفي مرضى السرطان

21/08/2019

اختراع قد يشفي مرضى السرطان

أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن اعتماد شركة "أوبترا سكان" لبراءة اختراع جديدة يمكنها أن تسرع في عمليات شفاء السرطان.

وتعمل براءة الاختراع الجديدة على سرعة الكشف عن الخلايا والأنسجة السرطانية والعادية.

ويمكن لاختراع "أوبترا سكان" أن يكشف الخلايا والأنسجة غير السرطانية، وفصلها عن تلك المصابة بالورم.

ويعتمد الاختراع على برمجيات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المزودة بميزات التصوير الآلي التي تعتمد على تقنيات التعلم الآلي.

​ويكون ذلك الجهاز مثاليًا في مجال علم الأورام المناعي، والتصوير الخلوي.

وقال رئيس المجلس الاستشاري الطبي في أوبترا سكان جياوتي هوانغ إن ذلك الاختراع يعد فتحًا علميًا كبيرًا في مجال تصوير الأنسجة والأورام، لأنه لا يكتشف الورم فقط بل يكتشف في منطقة إصابة الورم الأنسجة غير المصابة فيها والأنسجة المصابة، بحيث يتكون العمليات أكثر دقة ونجاح.

وستمهد براءة الاختراع تلك لدخول تقنيات الذكاء الصناعي في عمل الماسحات الضوئية الذكية، التي يمكنها تحليل الأنسجة بصورة أكثر دقة.

 

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