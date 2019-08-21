21/08/2019

الصين تفرض عقوبات على شركات الأسلحة الأمريكية

أعرب الناطق باسم الخارجية الصينية غين شوان، عن احتجاج بلاده على موافقة الولايات المتحدة بيع أسلحة لتايوان، معلنا عن عزم بكين فرض عقوبات ضد الشركات الأمريكية ذات الصلة.

وقال شوان في صريح صحفي إن "الصين تحتج فيما يتعلق بهذا الشأن، وقد قدمنا احتجاجنا شديد اللهجة إلى الجانب الأمريكي".

وأضاف أن الصين ستفرض عقوبات ضد الشركات الأمريكية ذات الصلة.

وكانت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" قد أعلنت في وقت سابق، أن الخارجية الأمريكية وافقت على إمكانية بيع مقاتلات إف-16 لتايوان، في صفقة يبلغ حجمها 8 مليارات دولار.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، أنه وافق على صفقة بيع مقاتلات F-16 إلى تايوان، على الرغم من احتجاج السلطات الصينية.

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