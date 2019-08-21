منوعات

أطعمة لا تسخّنوها فورًا بعد إخراجها من الثلاجة!

21/08/2019

أطعمة لا تسخّنوها فورًا بعد إخراجها من الثلاجة!

تلجأ الكثير من ربات المنازل إلى تخزين الأطعمة في الثلاجة، وإعادة تسخينها عند الحاجة. وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية تساعد على توفير الكثير من الوقت والجهد، إلا أن هناك بعض الاطعمة يمكن أن تصبح ضارّة إذا تم تسخينها بعد إخراجها من الثلاجة مباشرة.

وفيما يلي أهم هذه الأطعمة، بحسب موقع "إن دي تي في":

- الخضار مع كميات عالية من النترات

إذا كنت تحتفظين بالسبانخ أو الخضار الورقية الخضراء أو الجزر أو اللفت أو حتى الكرفس في الثلاجة، فتجنبي تسخينها في الميكروويف. هذه الخضروات الغنية بالنترات يمكن أن تتحول إلى مواد سامة عند تسخينها مرة أخرى، وتطلق مواداً مسرطنة.

- الدجاج

يتغير تكوين البروتين في الدجاج عند إخراجه من الثلاجة لتسخينه، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

- البطاطا

تعد البطاطا مصدرًا غنيًا بفيتامين بي 6 والبوتاسيوم وفيتامين سي، ولكن إذا تم إعادة تسخينها مرارًا يمكن أن تنتج نوعًا من البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي. وإذا أردت منع تشكل هذه البكتيريا، فمن الأفضل تناول البطاطا بعد طهيها مباشرة.

- الفطر

بشكل مشابه لما سبق، يحتوي الفطر على نسبة عالية من البروتينات، ويمكن أن يؤدي تسخينه إلى تشكل أكسيد النتروجين والجذور الحرة، مما يسبب التسمم في نهاية المطاف.

- الزيوت

بعض الزيوت الباردة المضغوطة مثل زيت بذر الكتان وزيت الزيتون وزيت الكانولا تحتوي على أحماض أويغا 3 الدهنية الحساسة لدرجة الحرارة، حيث يمكن أن تتكسر في درجات الحرارة العالية مطلقة مواد سامّة.

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