خاص العهد

أبرز محطات "التحرير الثاني" ودحر الإرهاب عن الأراضي اللبنانية

21/08/2019

أبرز محطات "التحرير الثاني" ودحر الإرهاب عن الأراضي اللبنانية

أبرز محطات التحرير الثاني وخروج الارهابيين مهزومين من الأراضي اللبنانية

مونتاج: سلمى الشامي


11 تموز: السيد نصر الله يوجه تحذيره الأخير للإرهابيين الموجودين في جرود عرسال
12 تموز:  الجيش اللبناني يقتل مسحلّين إرهابيين في تبادل لإطلاق النار في عرسال.
14 تموز: مجاهدو حزب الله يحتشدون في الجانب السوري على طول الحدود مع عرسال إيذاناً بقرب الهجوم
17 تموز: الجيش السوري يشن غارات جوية على تجمعات المسلحين بهدف إضعاف قوتهم
20 تموز: بدء المفاوضات مع "جبهة النصرة" وما يسمى بـ"الجيش السوري الحر" لتأمين إخراج عائلات المسلحين
21 تموز: حزب الله يشيّد معاقله وتحصيناته على طول الحدود الشرقية لعرسال معلناً بدء العملية
22 تموز: مسلحو "الجيش السوري الحر" ينسحبون إلى وادي حميد في ضواحي عرسال بعد إعلان خضوعهم لشروط حزب الله
23 تموز: مقتل نائب رئيس بلدية عرسال السابق في مهمة وساطة بين حزب الله و"جبهة النصرة"
24 تموز: مجاهدو حزب الله يتمكنون من السيطرة على مراكز قيادة "جبهة النصرة" في منطقة وادي الخيل شرق عرسال
25 تموز: حزب الله يشدد حصاره لـ"جبهة النصرة" بعد الاستيلاء على ما يقرب من ثلث الأراضي التي كانت خاضعة سابقًا لسيطرة إرهابييها، مجبراً إياهم على التراجع نحو وادي حميد
26 تموز: مجاهدو حزب الله يواصلون تقدمهم السريع وسيطرتهم على مواقع "النصرة"
27 تموز: الوصول إلى وقف لإطلاق النار برعاية اللواء عباس إبراهيم
28 تموز: الإعلان عن تفاصيل الاتفاق والذي يشمل بعد تطهير الجرود تسليم جثث الإرهابيين إلى عائلاتهم، خروج الإرهابيين وعائلاتهم ومن يرغب من المدنيين السوريين إلى إدلب والإفراج عن 8 من مقاومي حزب الله
30 تموز: حزب الله يسلم جثث تسعة من مقاتلي "جبهة النصرة" مقابل جثامين خمسة من شهدائه
31 تموز: الاستعدادات لخروج المسلحين وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق

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