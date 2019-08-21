لبنان

الحاج حسن: لتحقيق العدالة بين المناطق

21/08/2019

الحاج حسن: لتحقيق العدالة بين المناطق

أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أنه "يجب وضع اقتراح قانون إنشاء مجلسي إنماء بعلبك الهرمل وعكار على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة واللذين تأخرا سنوات بفعل النظام السياسي إضافة إلى أمور عديدة".

وفي كلمة له خلال احتفال حزب الله في مسجد رأس الإمام الحسين (ع) في بعلبك بمناسبة عيد الغدير، قال الحاج حسن: "سنبقى بالعزيمة نفسها التي كانت للمقاومين نستمد منهم بعض الإرادة، ونستمد منهم القوة على المحن وعلى ما نواجه من صعوبات في هذا النظام السياسي".

الحاج حسن: لتحقيق العدالة بين المناطق

وتابع الحاج حسن: "لا خيارات إلا الاستمرار في النضال الديمقراطي والمطالبة بكل الوسائل المشروعة بالدستور لتحقيق العدالة بين المناطق وبين المواطنين وبين القطاعات الاقتصادية، ولاجتثاث الفساد من هذا البلد، ولتوفير موارد الدولة خصوصًا أننا نعيش في فترة اقتصادية ومادية صعبة".

وشدد على أنه "أهم ما يجب أن نحافظ عليه في عيد الغدير وفي عاشوراء هو الوحدة الإسلامية، فلا يأخذنا أحد إلى التفرقة المذهبية، فكل ما لدينا من مناسبات ورموز عمقها الوحدة الإسلامية".

وقال في الختام "يكاد اليوم لا يكون في خط الدعم الثابت للشعب الفلسطيني إلا محور المقاومة".

الحاج حسن: لتحقيق العدالة بين المناطق

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