الخليج

أمير سعودي يحاول الانتحار داخل السجن

21/08/2019

أمير سعودي يحاول الانتحار داخل السجن

أكد الأمير السعودي المعارض المقيم في الخارج خالد بن فرحان آل سعود أن الأمير السعودي المعتقل تركي بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حاول الانتحار داخل سجنه.

وقال الأمير المعارض في تغريدة له على "تويتر": "وصلنا قبل قليل خبر مفرح مبكي وهو نجاة الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، نجل المغفور له الملك عبد الله، من محاولة انتحار خطيرة في معتقله، كادت أن تودي بحياته".

وختم تغريدته بالقول: "اللهم فرِّج همه وكربه ، وانصره وانصرنا على رمز الظلم"، في إشارة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
 
وجرى اعتقال الأمير تركي بن عبد الله ضمن حملة الاعتقالات التي شملت أعدادًا من الأمراء والمسؤولين في السعودية، وعلى الرغم من الإفراج عن معظمهم في وقت لاحق فإن الأمير تركي ظل رهن السجن.

وخلال فترة الاعتقال المستمرة، سرت تسريبات بأن الأمير الذي تولى إدارة العاصمة السعودية الرياض إبان حكم والده، تعرض للتعذيب من قبل مستشار بن سلمان سعود القحطاني.

ووجهت السلطات السعودية تهما للأمير تركي تتعلق بالفساد المالي والإداري في مشروع مترو الرياض الذي أشرف عليه إبان فترة توليه إمارة الرياض، لكن مراقبين قالوا إن السبب الفعلي لاحتجاز الأمير تركي هو وجود أمواله في الخارج ورفضه التنازل عنها وعدم قدرة السلطات السعودية على الوصول إليها.

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