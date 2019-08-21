21/08/2019

"غرينلاند" ترفض الانصياع لأهواء ترامب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيرجئ زيارته للدانمارك عقب تصريحات لرئيسة وزرائها مته فريدريكسن شددت فيها على أن جزيرة غرينلاند ليست للبيع، وأن فكرة بيعها لأميركا سخيفة، وذلك ردا على ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية من أن ترامب مهتم بشراء كبرى جزر العالم.

وغرد ترامب على حسابه في "تويتر" قائلًا إن "الدانمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، لكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء غرينلاند، سأرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق".

وكان رئيس وزراء غرينلاند كيم كيلسن أعلن أيضا أن الجزيرة -التي تتمتع بحكم شبه ذاتي- ليست للبيع، وذلك بعد ورود أنباء عن اهتمام واشنطن بشرائها بسبب موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الكبيرة.

وفي وقت سابق قالت وزارة خارجية حكومة غرينلاند إن سلطات الجزيرة جاهزة للحديث مع الولايات المتحدة بشأن الفرص الاقتصادية، ولكن الجزيرة ليست للبيع، وأضافت الوزارة في تغريدة على تويتر أن "غرينلاند غنية بالموارد الثمينة مثل المعادن والمياه العذبة والأسماك والطاقات المتجددة، كما أنها وجهة جديدة لسياحة المغامرات".

وكانت "وول ستريت جورنال" ذكرت أن الرئيس ترامب سأل مستشاريه عن إمكانية شراء الولايات المتحدة للجزيرة الدانماركية، وهو ما أكده الأحد الماضي في تصريحات صحفية، غير أنه قال إن الأمر ليس أولوية في جدول أعمال إدارته.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية أنه سبق لواشنطن أن اقترحت إبان رئاسة الرئيس الراحل هاري ترومان عام 1946 على الدانمارك شراء الجزيرة بمبلغ مئة مليون دولار.

وتغطي الثلوج معظم أراضي غرينلاند، وتناهز مساحتها 2.166 مليون كلم2، وهي تابعة للدانمارك منذ القرن الثامن عشر، ولا يعيش فيها سوى 57 ألف شخص، أغلبهم من السكان الأصليين.



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