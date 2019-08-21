21/08/2019

"حماس": محاولات الاحتلال تهجير شعبنا في غزة لن تمرّ

أكدت حركة "حماس" اليوم الاربعاء أن المقترحات التي ناقشتها حكومة الاحتلال بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة يائسة ودليل عجزها وفشلها في التعامل مع القطاع.

وقال الناطق الرسمي باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي إن "تهجير شعبنا حُلم فشل الكيان في تحقيقه منذ عام 1948 سواء بتهجير المقدسيين وسحب هوياتهم من القدس أو إحلال مستوطنين في أراضي شعبنا في الضفة الغربية".

وشدد القانوع على أن "محاولات ومقترحات تهجير شعبنا الفلسطيني لن تمر وسيواجهها بوحدة الموقف الوطني الرافض لذلك من خلال تعزيز صموده فوق أرضه رغم الحصار الظالم وسياسة القتل والتشريد وهدم البيوت وسيظل متشبثا بها حتى تحقيق التحرير والعودة".

وكان وزير الأمن الداخلي الصهيوني غلعاد أردان أقر أن الحكومة الصهيونية ناقشت تهجير سكان قطاع غزة من خلال تشجيعهم على المغادرة بواسطة رحلات جوية منظمة، مدعيًا أن "المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، بحث هذه التفاصيل وناقش المقترحات، لكن النقاشات لم تشر إلى عملية (تهجير) على نطاق واسع".

وتعتبر تصريحات أردان أول تعقيب رسمي على تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلا عن "مصدر سياسي" صهيوني، افاد أن كيان العدو يسعى لتهجير سكان قطاع غزة من خلال فتح باب الهجرة، بعد أن فشل في إقناع دول "معينة" باستيعاب الفلسطينيين.

وقال أردان إنه "لا يعرف إذا تم التوجه لدول إضافية بهذا الخصوص"، وأكد أنه تمت مناقشة هذا الموضوع مرارا، وتم طرح العديد من المقترحات والخيارات.

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