21/08/2019

مادورو يكشف عن مباحثات متواصلة منذ أشهر مع واشنطن

علق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على ما أثير مؤخرًا من مزاعم حول وجود محادثات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، كاشفا ان هذه المباحثات تجرى منذ أشهر "من أجل إيجاد حل للصراع القائم".

وقال مادورو في تصريحات له إن "هذا التواصل مستمر منذ أشهر بين حكومته، ومسؤولين رفيعي المستوى من حكومة الرئيس دونالد ترامب"، مشيرًا إلى أن هذا التواصل يتم بموجب تفويض منه.

وجدد تأكيده أنه سيدافع عن سيادة فنزويلا باستمرار، مضيفًا "إذا كانت لدى ترامب أية نية للحديث بشكل جاد فنحن مستعدون في أي وقت من أجل التفاوض والتوصل لحل، لكن إذا اعتديتم علينا فسنرد عليكم".

جاءت هذه التصريحات، رغم نفي ديوسدادو كابيو رئيس الجمعية التأسيسية في فنزويلا يوم أمس الثلاثاء، تقريرا نشرته وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، أفاد أنه أجرى محادثات سرية مع مسؤول أمريكي، بشأن خطة انتقالية في البلاد يتخلى بموجبها عن الرئيس نيكولاس مادورو مقابل ضمان عدم ملاحقته.

وقال كابيو الذي يعد الرجل الثاني في فنزويلا بعد الرئيس مادورو خلال مؤتمر صحفي في مدينة لا غويرا، إن "مثل هذه المحادثات لم تحدث"، مضيفا أن أي محادثات مع الجانب الأمريكي يجب أن تتم بموجب شروط محددة.

وأوضح أن تلك الشروط هي "أن تتم المحادثات بتفويض من الرئيس نيكولاس مادورو، وأن تجرى في فنزويلا، وتكون مع مسؤولي الحكومة".

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