العالم

اللواء باقري: إيران ستتحوّل إلى قوة لا تُهزم

21/08/2019

اللواء باقري: إيران ستتحوّل إلى قوة لا تُهزم

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن إيران بلغت قوتها مستوى جعلت اليأس يدب في قلوب الأعداء"، مضيفا ان إيران ستتحول إلى "قوة لا تهزم على الصعيد العالمي".

وقال اللواء باقري في تصريح صحافي خلال تفقده منظمة الدفاع المدني الإيرانية اليوم الأربعاء، إن "الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت قوتها مستوى جعلت اليأس يدبّ في قلوب الاعداء وهو ما سيمهد لتكون إيران قوة لاتهزم على الصعيد الدولي في المرحلة الثانية من عمر الثورة الاسلامية.

من جهة اخرى، لفت إلى أن منظمة الدفاع المدني في البلاد واجهت التهديدات على مختلف الصعد، وذلك بفضل البرمجة الجيدة والتعاون مع الحكومة ومختلف الوزارات والمؤسسات الدفاعية.

وأشاد اللواء باقري بانجازات منظمة الدفاع المدني، وأكد أنها حققت نجاحات في مجال الردع والدفاع المدني.

وقال إن "تطور عمل الدفاع المدني يدعم الاقتدار الدفاعي للبلاد"، لافتا إلى ان منظمة الدفاع المدني أحرزت تقدما لافتا في مجال البرمجيات وتستطيع نقل تجاربها وسياساتها الدفاعية الى مختلف الاجهزة التنفيذية وفق اساليب علمية وتخصصية".

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