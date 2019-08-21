21/08/2019

رشاوى السعودية للبشير وصلت الى 90 مليون دولار

أقرّ الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال محاكمته التي انطلقت أول من أمس بتلقي 90 مليون دولار نقدًا من السعودية.

وقال العميد في الشرطة أحمد علي في بدء جلسات محاكمة البشير، إن الرئيس السابق أبلغه أن الأموال "قام بتسليمها عدد من الموفدين من وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان".

بدورها، ذكرت وكالة الانباء الألمانية "د ب أ" أن المتحري في قضية اتهام البشير كشف أن الأخير أفصح عن مصدر جزء كبير من الأموال التي عثر عليها في منزله، حيث أقر باستلامه 90 مليون دولار من السعودية ومليون دولار من الإمارات.

وأخبر المحقق المحكمة أنه تم العثور على ما يقرب من 7 ملايين يورو في منزل البشير، وعلى مبالغ أخرى بالدولار الأميركي والجنيه السوداني، وأضاف "أخبرنا المتهم (في إشارة للبشير) أن الأموال كانت جزءًا من مبلغ 25 مليون دولار أرسله إليه محمد بن سلمان لاستخدامه خارج ميزانية الدولة".

وقال أيضًا إن البشير أخبر المحققين أنه حصل على دفعتين بمبلغ 35 و30 مليون دولار من الملك السعودي عبد الله الذي توفي عام 2015، فيما اعترف البشير بأن الأموال السعودية صُرفت، لكنه لا يتذكر كيف، وفق ادّعائه.

وبدأت الاثنين محاكمة البشير ( 75 عامًا) الذي حكم السودان طيلة 30 عاما، وأبلغته النيابة العامة بأنه يواجه تهم "حيازة النقد الأجنبي والفساد" واستغلال النفوذ.

وحتى الساعة لم يصدر أيّ تعقيب رسمي من السعودية والإمارات بشأن ما أقر به البشير.

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