عين على العدو

منظمات يهودية غاضبة لترامب: توقّف عن استخدامنا لأهدافٍ سياسية

21/08/2019

منظمات يهودية غاضبة لترامب: توقّف عن استخدامنا لأهدافٍ سياسية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس اليهود الذين يقترعون لصالح الحزب الديمقراطي الأميركي بـ"غير المخلصين" نال انتقادات قاسية من قبل المنظمات اليهودية الأميركية.

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام العدو عن رئيس اللجنة اليهودية الأميركية ديفيد هاريس قوله إن "كلام ترامب خطير"، مضيفا أنه "يعتبر تصريحا مروِّعا، ويؤدي إلى إحداث شرخ لا يليق بساكن البيت الأبيض".

رئيس رابطة ما تسمّى "مكافحة التشهير" جوناثان غرينبلات هاجم ترامب قائلاً إن "مزاعم عدم إخلاص اليهود المؤيدين للحزب الديمقراطي طالما كانت ذريعة لمهاجمة اليهود لسنوات"، وأضاف "حان الوقت للتوقف عن استخدام اليهود لأهداف سياسية".

بدوره، قال اللوبي الديمقراطي المؤيد للكيان الصهيوني إن "تصريحات ترامب المروّعة تثبت أنه لا يفقه شيئا من الديمقراطية الأميركية ولا يفهم اليهود الأميركيين، وتؤكد أن دعمه لـ"إسرائيل" ينبع من دوافع سياسية شخصية وليس لأسباب مبدئية".

أما "اللجنة اليهودية الأميركية" (AJC) فقد دعت ترامب إلى التراجع عن تصريحاته، فيما دافع "الائتلاف اليهودي الجمهوري" عن تصريحات ترامب، قائلاً إن "ترامب كان يقصد أن اليهود الذين يصوتون لصالح الحزب الديمقراطي ليسوا مخلصين لأنفسهم، وليس المقصود لبلادهم".

وبحسب وسائل إعلام العدو، فإن هجوم ترامب على عضوي "الكونغرس" عن الحزب الديمقراطي رشيدة طليب وإلهان عمر اللتين مُنعتا من دخول الأراضي المحتلة أثار عاصفة عندما قال ردًا على أسئلة الصحفيين إن "تصويت كل يهودي للديمقراطيين إمّا يعبّر عن جهل تام وإمّا يشير إلى عدم إخلاص".


 

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