21/08/2019

مصدر صهيوني رفيع: نستطيع رفض أيّ بند لا يتوافق ومصالحنا في "صفقة القرن"

ردّ مصدر سياسي صهيوني رفيع محسوب على رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، على سؤال طرحه عليه موقع "والاه" خلال زيارته إلى كييف حول موقف الكيان الصهيوني من بنود "صفقة القرن"، وقال:" نستطيع أن نرفض أي بند لا يمثل المصلحة الإسرائيلية العليا".

وقال المصدر إن ""إسرائيل" أثبتت وأوضحت لجميع الرؤساء الأميركيين وأيضًا لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك أمورًا لا يمكن لـ"إسرائيل" الموافقة عليها – كاقتلاع أي شخص، تنفيذ ما يسمى حق العودة، دخول لاجئين إليها"، وأضاف "نحن مصرّون على قدس موحّدة وسيطرة كاملة على غرب الأردن".

ورجّح المصدر الصهيوني الرفيع أن تُكشَف تفاصيل الخطة الأميركية خلال أسابيع أو أشهر، موضحًا أن "هناك دائما مساحة للنقاش.. الأمور ليست نهائية.. وهناك اعتبارات منوعة ستظهر في العديد من الحالات، والسؤال الذي يجب طرحه الآن فهو من سيُدير المفاوضات والاتصالات مقابل الرئيس دونالد ترامب من جهتنا، عضو "الكنيست" وعضو حزب "أزرق أبيض" يئير لبيد أم رئيس الحزب بني غانتس".



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