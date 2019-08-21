21/08/2019

الدفاعات اليمنية تُسقط طائرة تجسّس أمريكية تصل قيمتها الى 30 مليون دولار

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسس أميركية متطورة.

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أميركية من طراز "أم كيو-9"بصاروخ في أجواء محافظة ذمار، موضحًا أن الصاروخ طُور محليًا وسيُكشف عنه قريبًا في مؤتمر صحفي، وأشار الى أن الأجواء اليمنية لم تعد مستباحة كما كانت، وأن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت كبيرة "حيث أصبح لدينا القدرة على تحييد عدد كبير من الطائرات المعادية".

من جهتها، اعترفت القيادة المركزية للجيش الأميركي بالحادثة ، وقالت في بيان لها "نحن على علم بالأنباء التي أفادت بإسقاط طائرة أميركية أم كيو-9 فوق اليمن. ليس لدينا أي معلومات أخرى لتقديمها في الوقت الحالي".

يذكر أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة أمريكية من النوع نفسه، في 6 حزيران/يونيو الماضي، في جبهة الساحل الغربي.

مواصفات طائرة MQ9:

- طائرة MQ9 من أكبر وأحدث الطائرات الأمريكية المقاتلة بدون طيار وذات تكنولوجيا عالية

- تسمى إم كيو-9 أو إم كيو-9 ريبر (بالإنجليزية:MQ9 Reaper)

- تُنتجها شركة "جنرال اتوميكس" الأمريكية

- مُصمّمة على أساس إم كيو-1 بريداتور، لكنها أكبر منها بكثير بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال

- استخدمها سلاح الطيران الأميركي والبريطاني في ضرب مواقع في أفغانستان

- دشنت أمريكا أول سرب منها في قاعدة كريخ للقوات الجوية في نيفادا عام 2006

- طول جناحيها: 20.12 متر

- طول الطائرة: 10.97 متر

- ارتفاع الطائرة: 3.56 متر

- وزنها فارغة: 2223 كلغ

- وزنها بعد تحميلها بالصواريخ: 4760 كلغ

- السرعة القصوى: 482 كلم/ الساعة

- يصل مداها إلى 3000 كيلومتر

- تكلفة الطائرة الواحدة 11.5 مليون دولار أمريكي

- تكلفة الوحدة التكتيكية (الطائرة مع غرفة التحكم والصواريخ والاجهزة الاخرى): 30 مليون دولار أمريكي

- قادرة على حمل صواريخ موجهة وقنابل بوزن 1.7 طن

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