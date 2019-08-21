21/08/2019

النمر: نحن بحاجة إلى دولة جادّة تُنجز وتحقق المشاريع

طالب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله حسين النمر السلطة الحاكمة في لبنان بأن تكون على مستوى الشعب، وقال: "من غير المسموح تعاطي الحكام بخفة مع هذا الشعب".

كلام النمر جاء خلال رعايته حفل تخريج دورة في فن الخطابة وقراءة المجالس الحسينية في مركز منتجع الامداد الصيفي في الطيبة - بعلبك.

واضاف النمر مستنكرًا: "لأسباب بسيطة لا يجتمع مجلس الوزراء واذا اجتمع تغيب القضايا الملحة عن الجلسات".

وتابع النمر: "نحن بحاجة إلى دولة جادة تنجز وتحقق المشاريع مثال مجلس انماء بعلبك الهرمل وعكار وسد العاصي وبناء المستشفيات الحكومية وانشاء البرك والسدود وأن تكون هذه المشاريع على طاولة البحث".

وأردف النمر: "لم تعد بعلبك الهرمل تجيد الصبر، وصبرنا له حدود ونحذر المعنيين من نفاذ صبرنا".

وسأل النمر: "ما هو مبرر وزارة المالية أن تبقى صناديق البلديات فارغة بعد توقيع الموازنة؟"، مطالبًا بصرف حقوق البلديات، مشيرًا الى أن هناك بلديات لها حقوق في وزارة المالية منذ الأعوام 2017 و2018 و2019 ولم تتلقها حتى الساعة.

ودعا النمر لمواجهة الغزو الثقافي، معتبرًا أن الهدف من هذه الدورات هو مواجهة الغزو الثقافي الذي وصل الى كل بيت.

وأكد النمر أن المقاومة محروسة ومتجددة بشكل دائم على المستوى التنظيمي، مضيفًا: "نحن بحاجة للتجديد الثقافي العمري لبناء جيل جديد من الشباب ويجب أن يكون لنا حضور على المستوى السياسي والثقافي".

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