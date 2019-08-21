21/08/2019

بالفيديو.. خان شيخون خالية من المجموعات المسلحة

أظهر تسجيلان نشرهما الصحفي الروسي Oleg Blokhin، مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي خالية من أي وجود عسكري للمجموعات المسلحة.

ونشر الصحفي الروسي التسجيلين عبر حسابه على "تلغرام" يوم أمس الثلاثاء، ويظهران دمارًا واسعًا في الأبنية، وخلو المدينة من المواطنين أو أي عناصر مسلحة.

وسيطر الجيش السوري أمس الثلاثاء على مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي بشكل كامل، بالإضافة إلى قرى وبلدات في ريف حماة الشمالي أبرزها كفرزيتا واللطامنة ومورك وقريتي لحايا ولطمين، وذلك بعد ان انسحبت المجموعات المسلحة بعد انقطاع طرق الإمداد على ريف حماة وخشية تضييق الخناق عليهم ووقوعهم بالحصار.

وأكدت مصادر في غرفة عمليات "الفتح المبين" التابعة للمجموعات المسلحة أن الفصائل انسحبت من خان شيخون، ومدن ريف حماة الشمالي، مورك واللطامنة وكفرزيتا، خوفًا من حصارها من قبل الجيش السوري.

وتعتبر مدينة خان شيخون من أهم المدن في المنطقة، كونها نقطة التقاء محافظتي إدلب وحماة، وتقع على الأوتوستراد الدولي دمشق- حلب. وتتزامن التطورات في خان شيخون، مع إعلان تركيا عدم سحب نقطة المراقبة التركية الموجودة في مدينة مورك بريف حماة الشمالي.

وفي سياق متصل، تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر حرق صور زعيم "جبهة النصرة" أبو محمد الجولاني في مدينة إدلب بعد انهيار دفاعات مسلحيه في خان شيخون.

وقال الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن ما تبقى من إرهابيي "النصرة" في ريف إدلب الجنوبي يطلبون النجدة ويعترفون أنهم باتوا محاصرين.

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