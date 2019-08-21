21/08/2019

مواجهات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة

نفذ جيش الاحتلال فجر اليوم الأربعاء حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية، اعتقال على اثرها العديد من الشبان الفلسطينيين، فيما قام مستوطنون بالاعتداء على مزارعين في قضاء رام الله لإحتلال عشرات الدونمات.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إن "جنوده اعتقلوا 4 شبان خلال مداهمات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية".

واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس الثلاثاء، الفلسطينية هبة أحمد عبد الغني اللبدي من جنين، على معبر الكرامة أثناء عودتها من الأردن.

واندلعت في ساعات متأخرة من الليل مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة، وذلك عقب اقتحام عدد من الجيبات العسكرية للبلدة، وتمركزها في حي آل عبيد، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واعتدى مستوطنون على مزارعين وأراضيهم في قرية أم صفا وجيبيا شمال رام الله، ووضعوا أسلاكا شائكة على أراٍض تقدر مساحتها بـ150 دونما.

وبحسب رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح، فإن مستوطنين من مستوطنة "حلميش" اعتدوا على مزارعين قرب قرية أم صفا، وأطلقوا أبقارهم في أراضي المواطنين من أجل تدمير المزروعات.

ووضع المستوطنون زوايا حديدية وأسلاكا شائكة حول منطقة تتجاوز مساحتها 150 دونما تمهيدا لإحتلالها.

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