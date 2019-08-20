20/08/2019

العهد يواجه صعوبات في العبور الى ثمن نهائي دوري أبطال العرب

قطع إتحاد جدة السعودي شوطًا كبيرًا نحو العبور إلى ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بفوزه على ضيفه العهد اللبناني بثلاثية في لقاء احتضنه ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، وبحضور ناهز العشرين ألف مشجع إتحادي، ساهموا بدعم الفريق الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقدم أداءً مميزًا في اللقاء الذي لم يقدم خلاله رجال باسم مرمر الكثير، حيث أثّرت الرطوبة والحرارة المرتفعة على المردود البدني إضافة لغياب الروح القتالية، خاصة في الشوط الأول والتشتت الذهني الذي بدا جليًا.

فعلى الرغم من خوض الأصفر اللقاء بثلاثة مدافعين يشغلون مركز قلب الدفاع، الا أن هدفين من الأهداف الثلاثة التي سجلت في مرمى الاصفر، كانت نتيجة اختراق من العمق، ما يدلل على حجم الإرباك الذي عاناه بطل لبنان الذي لم يكن جاهزًا للمباراة. ما مكّن أصحاب الأرض من بسط سيطرتهم المطلقة على مجريات الشوط الأول، حيث بادروا لصناعة الخطر عبر خالد سماري، قبل أن يتمكن حارس العهد مهدي خليل من التصدي للكرة، ليستمر بعد ذلك إيقاع الإتحاد الهجومي وسط ضياع وتراجع غير مبرر لبطل لبنان، حيث نجح اللاعب رومارينو بافتتاح التسجيل بعد أقل من ربع ساعة إثر كرة من أمليانو الذي عاد ومنح كرة عرضية ترجمها المدافع مروان داكوستا رأسية في شباك مهدي خليل، الذي عادت شباكه لاهتزاز مجددًا عبر باركوفيتش، إثر تبادل كرات جميل لأصحاب الدار الذين أنهوا النصف الأول بثلاثية.

وعلى الرغم من محاولات العهد الخجولة في الشوط الثاني إلا أن العارضة وقفت مجددًا مع الأصفر لتحرم إتحاد جدة من هدف رابع ساهم أيضًا الحارس المتألق مهدي خليل بمنعه في أكثر من مناسبة، لينتهي اللقاء بفوز سعودي قبل مواجهة الأياب في الحادي والثلاثين من الجاري على ملعب المدينة الرياضية، والتي سيسعى خلالها العهد لتحقيق نتيجة معنوية بعدما بات حلم العبور لثمن النهائي صعبًا.

فوز ودي للنجمة وسقوط للأنصار

من جهته، تغلب فريق النجمة وديًا على ضيفه الشباب البرج بهدفين لهدف بفضل عيسى بزي والوافد الجديد محمد سالم.

فيما خسر الأنصار أمام ضيفه الجيش السوري بهدفين لهدف.

وسجل للزوار فارس أرناؤوط وعلي خليل في الدقيقتين 24 و30، بينما قلّص محمود كجك النتيجة للأخضر في الشوط الثاني.

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