20/08/2019

الشيخ عز الدين بعد لقائه بري: يداً بيد سنخوض هذه الانتخابات

استقبل رئيس مجلس النواب بعد ظهر اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والنائب علي عمار ومرشح حزب الله عن اﻻنتخابات الفرعية في دائرة صور الشيخ حسن عز الدين.

عز الدين بعد اللقاء أوضح "أنه تم البحث مع بدء سريان الاستحقاق الانتخابي بفتح باب الترشح، وتناولنا كل ما يتعلق بالمعركة الانتخابية، وإن كان هناك من مرشحين سيكون هناك انتخابات وبالتالي سمعت كلاماً طيباً من دولة الرئيس وأعتز بهذا الكلام وبالثقة التي منحني اياها".

وأضاف "بالتأكيد أصغينا باهتمام بالغ وبجدية الى توصياته وان شاء الله هذه الثقة نترجمها على الأرض بتحالف قوي وكبير بين الاخوة في حركة امل والاخوة في حزب الله. يداً بيد سنخوض هذه الانتخابات وخصوصاً أنني مرشح لائحة الامل والوفاء وهذه اللائحة ستخوض هذه الانتخابات".

وفي سياق اخر استقبل الرئيس بري طلاب حركة أمل الذين يتابعون دراستهم الجامعية في جامعات إيران، مؤكداً أن عدم الوحدة وتضييع البوصلة عن وجهة الصراع الحقيقي مع العدو وفقدان القدرة على التمييز بين العدو والصديق قد يقوض كل الانجازات التي تحققت، وهذا ما يحصل الان للاسف في موضوع صفقة القرن التي هي باختصار محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية تتم وسط انشغال الأمة وتشظيها على محاور الخلافات والانقسامات والاحتراب الداخلي.

وأضاف "ثقوا عندما تستعاد وحدتنا كعرب ومسلمين وكمسيحيين في هذه المنطقة وفي هذا المشرق نستعيد ليس فلسطين فحسب انما كل حقوقنا التي كانت ولا زالت محط اطماع واستهداف من قبل العدو الصهيوني"

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