لبنان

الشيخ عز الدين بعد لقائه بري: يداً بيد سنخوض هذه الانتخابات 

20/08/2019

الشيخ عز الدين بعد لقائه بري: يداً بيد سنخوض هذه الانتخابات 

استقبل رئيس مجلس النواب بعد ظهر اليوم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والنائب علي عمار ومرشح حزب الله عن اﻻنتخابات الفرعية في دائرة صور الشيخ حسن عز الدين.

عز الدين بعد اللقاء أوضح "أنه تم البحث مع بدء سريان الاستحقاق الانتخابي بفتح باب الترشح، وتناولنا كل ما يتعلق بالمعركة الانتخابية، وإن كان هناك من مرشحين سيكون هناك انتخابات وبالتالي سمعت كلاماً طيباً من دولة الرئيس وأعتز بهذا الكلام وبالثقة التي منحني اياها".

وأضاف "بالتأكيد أصغينا باهتمام بالغ وبجدية الى توصياته وان شاء الله هذه الثقة نترجمها على الأرض بتحالف قوي وكبير بين الاخوة في حركة امل والاخوة في حزب الله. يداً بيد سنخوض هذه الانتخابات وخصوصاً أنني مرشح لائحة الامل والوفاء وهذه اللائحة ستخوض هذه الانتخابات".

وفي سياق اخر استقبل الرئيس بري طلاب حركة أمل الذين يتابعون دراستهم الجامعية في جامعات إيران، مؤكداً أن عدم الوحدة وتضييع البوصلة عن وجهة الصراع الحقيقي مع العدو وفقدان القدرة على التمييز بين العدو والصديق قد يقوض كل الانجازات التي تحققت، وهذا ما يحصل الان للاسف في موضوع صفقة القرن التي هي باختصار محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية تتم وسط انشغال الأمة وتشظيها على محاور الخلافات والانقسامات والاحتراب الداخلي.

وأضاف "ثقوا عندما تستعاد وحدتنا كعرب ومسلمين وكمسيحيين في هذه المنطقة وفي هذا المشرق نستعيد ليس فلسطين فحسب انما كل حقوقنا التي كانت ولا زالت محط اطماع واستهداف من قبل العدو الصهيوني"

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني