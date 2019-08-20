فلسطين

144 مصورا صحفيا فلسطينيا تعرضوا لانتهاكات العدو

20/08/2019

144 مصورا صحفيا فلسطينيا تعرضوا لانتهاكات العدو

أفادت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين أن "نحو 144 مصورا صحفيا فلسطينيا تعرضوا لانتهاكات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري".

وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمصور الصحفي إن "وتيرة استهداف المصورين تزداد من قبل الاحتلال، وأنه من بين الـ144 انتهاكا وقعت 31 إصابة بالأعيرة النارية (الرصاص الحي والمعدني) بالإضافة للاستهداف المباشر بقنابل الغاز والصوت لأجسام المصورين بغرض إيقاع أكبر ضرر بهم".

وأضافت إن "النصف الأول من العام الجاري شهد 232 انتهاكا بحق الصحفيين الفلسطينيين عبر أشكال مختلفة، مثل منع الطواقم من التصوير واحتجازها ومصادرة وتحطيم معداتها، إضافة للاعتقال والمنع من السفر واقتحام منازل الصحفيين ومؤسساتهم".

وطالبت النقابة المؤسسات الإعلامية والحقوقية العربية والدولية بحماية الصحفيين من الاعتداءات الممنهجة وملاحقة الاحتلال على جرائمه المستمرة.

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