العالم

مجموعة "صوفان": أميركا تقف موقف الذليل في أفغانستان

20/08/2019

مجموعة "صوفان": أميركا تقف موقف الذليل في أفغانستان

رأت مجموعة "صوفان" للإستشارات الأمنية و الإستخبارتية ان الولايات المتحدة الأميركية أثبتت فشلها في تحقيق اي من أهدافها في المفاوضات التي تخوضها مع حركة "طالبان" الأفغانية.

وأشارت المجموعة إلى أنه خلال فترة المفاوضات، شنت "طالبان"  هجمات إرهابية خطيرة أثبتت من خلال، أنها لا تزال قوية وقادرة على زعزعة إستقرار أفغانستان وإجتياح المواقع التابعة لقوات الأمن الأفغانية.

وأضافت أن "ما يجري في أفغانستان اليوم يشبه الخروج الأميركي المذل من فيتنام قبل أربعة عقود".

وحذرت المجموعة من أن "مسلحين من "طالبان" قد يلتحقون بصفوف ما يسمى بـ"ولاية خرسان" التابعة لـ"داعش"" ، لافتة إلى أن مسلحين تابعين "لولاية خرسان" تبنوا إستهداف حفل زفاف في كابول يوم السبت الماضي أدى إلى مقتل 63 شخصاً".

وتابعت أن الجيش الأميركي قال إن "ولاية خرسان" التابعة لـ"داعش" قادرة على توجيه هجمات ضد الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة"، معتبرة أن "تقليص الوجود الأميركي في أفغانستان سيفتح الطريق أمام دول أخرى لتكثيف دورها في أفغانستان"، وسمت في هذا السياق كلا من الصين وروسيا وإيران وباكستان والهند.

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